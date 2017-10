Búcsúzik a Groove Music Pass, Spotify-ra terel a Microsoft

Búcsút int zenestreaming szolgáltatásának a Microsoft, a Groove Music Pass névre hallgató, mára szinte elfeledett termék idén év végén húzza le a rolót. A vállalat a felhasználókat a Spotify-ra költözteti át. Ezzel együtt a Groove Music alkalmazás nem szűnik meg, ahhoz a Microsoft továbbra is biztosít frissítéseket és a már megvásárolt tartalmak is hallgathatók lesznek azon keresztül - a zeneletöltés, -streaming és további vásárlás lehetősége azonban eltűnik az appból.

A Windows Insider tesztelők számára az alkalmazást megnyitva a Groove Music Pass előfizetők már ezen a héten elkezdhetik a Spotify-migrációt, jövő héten pedig azt mindenki előtt megnyitja a Microsoft. A fiókba bejelentkezve egy felugró ablak tájékoztat a változásokról, illetve igény szerint lépésről lépésre végig is vezeti a felhasználókat a folyamaton. Utóbbihoz persze Spotify fiókra is szükség van, amely a migráció közben létre is hozható. Bejelentkezés után a Groove-ban tárolt teljes zenei könyvtár, illetve lejátszási listák átvándorolnak a Spotify felületére, ez a cég szerint néhány percet vesz igénybe. Azt fontos kiemelni, hogy a migrációhoz mindenképp Windows 10-es PC-re, vagy Xbox One-ra van szükség - más platformokon, illetve korábbi Windows verziókon a folyamat nem működik. A váltást a két cég 60 nap ingyenes Spotify Premium előfizetéssel igyekszik vonzóbbá tenni.

A Groove Music Pass egész pontosan december 31-én húzza le a rolót, a Groove Music app ezután csak a helyben, illetve OneDrive-ban tárolt tartalmakat játssza majd le. Ha valaki korábban a Microsofttól éves előfizetést vásárolt, amely csak a fenti dátum után jár le, a kieső időszakra vonatkozó összeget a vállalat visszatéríti, legkésőbb jövő február 1-jéig. Amennyiben a cég valamilyen oknál fogva nem tudja visszatéríteni a különbözetet a korábban megadott kártyára vagy egyéb fizetőeszközre, a teljes összeg 120%-ának megfelelő értékű Microsoft ajándékkártyát ad a felhasználónak. Az előfizetésekkel, illetve azok lemondásával kapcsolatos további információkért érdemes felkeresni a cég vonatkozó FAQ oldalát.

A streaming egyébként a visszakozással sem tűnik el teljes egészében az alkalmazásból, hiszen a felhasználó saját OneDrive tárhelyén lévő zenéket továbbra is lehetőség lesz így meghallgatni, nem csak Windows 10-en, de az iOS-es és androidos Groove Music appokban is, noha a The Verge szerint erre is csak december végéig lesz lehetőség. Ha pedig már a OneDrive-nál tartunk, a Microsoft a Groove Music Pass előfizetőknek 100 gigabájt ajándék online tárterületet is adott - ezért az előfizetés megszűnésével külön kell majd fizetni. Hogy a felhasználókat a Spotify-ra terelgeti át nem meglepő lépés a Microsoft részéről, hiszen a céggel együtt fejleszti a Windows 10-es, illetve a különálló, Xbox One-ra szánt Spotify appot is - ennek fényében adja magát, hogy a legnagyobb zenestreaming szolgáltatóra esett a redmondi cég választása.