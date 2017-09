12 nanométeren jönnek a 2018-as AMD termékek

Ráncfelvarrott gyártástechnológiát jelentett be a GlobalFoundries. A bérgyártó egy a tavaly óta alkalmazott 14, és a fejlesztés alatt álló 7 nanométer közötti köztes node-dal jelentkezik, amelyre a fix partnernek tekinthető AMD már biztosan épít terméket. Az áthidaló megoldás egyben azt is jelentheti, hogy a 7 nanométeres fejlesztéssel csak a tervezettnél később, 2019-ben indulhat be a gyártás. Utóbbit iparági pletykák is alátámasztják, egyes források szerint a GloFo az Intelhez hasonlóan problémákkal a küzd az új alapokra helyezett gyártástechnológia selejtarányának javításánál, ami növeli a most bejelentett fejlesztés létjogosultságát.

A 12 nanométert tehát vélhetően a kényszer, na meg a TSMC hasonló számozású, 12FFC (CLN12FFC) megoldása szülte, amihez hasonlóra például az Nvidia Volta GV100 monstruma épül. Ez a tajvani vállalat 16 nanométeréhez képest 20 százalékkal nagyobb tranzisztorsűrűséget, illetve 10 százalékkal nagyobb teljesítményt vagy 25 százalékkal alacsonyabb disszipációt ígér hasonló dizájnok mellett. A GlobalFoundries napokban leleplezett 12 nanométere hasonló előrelépéssel kecsegtet, a 12LP (Leading Performance) kódnevű, FinFET tranzisztorokra építő fejlesztés a tavaly év eleje óta alkalmazott 14LPP-hez képest 10 százalékkal nagyobb tranzisztorteljesítményt és 15 százalékkal magasabb sűrűséget ígér.

Bár utóbbi a TSMC-jénél kisebb ugrásnak tűnik, a GloFo által futtatott 14LPP nagyjából 13 százalékkal több tranzisztort képes egységnyi területen elhelyezni előbbi cég 16 nanométeréhez viszonyítva, tehát a közel-keleti érdekeltségű bérgyártó és tajvani riválisa egy meglehetősen hasonló eljárást dolgozott ki a 12 nanométeres elnevezés alatt. Egy lényeges különbség azonban biztosan van, a TSMC-nél ugyanis már működik az Nvidia igényeihez szabott 12FFN eljárást, miközben a GlobalFoundries csak valamikor a jövő év első negyedében indítja a 12LP kísérleti gyártását.

Mindez azt jelenti, hogy vélhetően jövő év közepénél hamarabb nem jelenhetnek meg a technológiára épülő termék, ez az információ pedig az AMD következő generációs fejlesztéseinek piacra dobását is közvetlenül befolyásolja. A GloFo bejelentésén mikrofont kapott Mark Papermaster ugyanis elhintette, hogy vállalata következő generációs termékei a 12LP gyártástechnológiára építenek, a gyártó májusi rendezvényén a technológiát még 14+ jelöléssel illette. A műszaki igazgató a következő generációs Ryzen processzorokra és Vega második kiadására utalt, melyekre a bérgyártó bejelentése alapján jövő év közepénél korábban már nem érdemes számítani, utóbbi időpont is csak optimális esetben lesz tartható.

Érdekes kérdés, hogy a 12LP eljárásért mennyit fizethet a Samsungnak a GlobalFoundries, az alapot jelentő 14LPP-t ugyanis a dél-korai bérgyártótól licencelte a vállalat. A GloFo erről nem beszélt, azonban az kiderült, hogy a tranzisztorsűrűség növelését a tranzisztorkészlet módosításával érték el (9T->7.5T), a teljesítmény növelését pedig finomhangolásokkal, amelyek az elmúlt 1,5-2 évben, a gyártás során megszerzett tapasztalatok alapján születtek. A bérgyártó szerint az AMD mellett ezt más partnerek is kihasználják majd, a technológia ugyanis rádiós és analóg áramkörökhöz is ideális lehet, miközben a 12LP-re épített lapkák az extrém körülményeket is elviselik, ezért az eljárással az Automotive Grade 2 követelményeinek megfelelő chipek is készíthetőek.

Ráncfelvarrás a köbön

A különféle finomhangolt gyártástechnológiák egyre népszerűbbek, amelynek legfőbb oka, hogy a nagyobb ugrások elérése egyre keményebb diónak bizonyul, az emiatt megnőtt fejlesztési időt pedig fel kell tölteni "új" node-okkal, nem utolsó sorban pedig a megnőtt fejlesztési költségek miatt hosszabb ideig kell futtatni a technológiákat, hogy azok megtérüljenek. Ennek megfelelően az Intel is igyekszik mindent kihozni három éve bemutatott 14 nanométeres technológiájából, a 10 nanométeres fejlesztés bevetése ugyanis a hírek szerint tovább csúszik. A küszöbön álló Coffee Lake processzorok a 2014-ben bemutatott eljárás második verziójára, a 14++-ra épülnek, amely az első verzió teljesítményét nagyjából 20-25 százalékkal múlja felül.