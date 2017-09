Már a dobozban beállítja a céges telefonokat a Google

Felgyorsulhat a céges androidos okostelefonok kiosztása: a Google bejelentette Zero Touch Enrollment megoldását, amellyel a vállalati adminisztrátorok előre konfigurálva juttathatják el a készülékeket az alkalmazottakhoz, így már sem nekik, sem az IT divíziónak nem kell bajlódniuk, hogy elvégezzék a céges irányelveknek megfelelő beállításokat.

A szolgáltatás az egyenkénti manuális beállításokat teljesen kiiktatja az egyenletből: a vállalat a Google kiválasztott kereskedő- vagy szolgáltatópartnerével egyezteti, hogy milyen beállítások szükségesek számára a céges flotta eszközein, a megrendelt telefonok pedig már a dobozban a kért paramétereknek megfelelően érkeznek meg.

A szervezeteknek egy sor EMM (Enterprise Mobility Management) szolgáltató szoftvereit lehetőségük van igénybe venni, mint a VMware AirWatch, a BlackBerry, a MobileIron, IBM, SOTI és persze a G Suite. Az utóbbiakban megadott beállítások a telefon első bekapcsolásakor automatikusan érvénybe lépnek a készüléken. De az sem jelent problémát, ha az adott vállalat már valamilyen egyéb enrollment módszert használ, a szolgáltatás az egyedi igényekhez is igazítható. A Samsung készülékeken például továbbra is elérhető lesz a KME (Knox Mobile Enrollment), a gyártó Android Oreóval érkező modelljein pedig a Zero Touch Enrollment lehetősége is adott. A platform mindezek mellett a későbbiekben is támogatja majd a már ismert NFC-s vagy QR-kódos gyorsbeállítási opciókat is.

A Google új megoldása különösen a készülékeket nagy számban rendelő vállalatok IT részlegeinek jelent majd könnyebbséget, akik már a beszerzés során letudhatják a későbbi beállításokhoz kapcsolódó feladatokat. A teljes folyamat négy lépésből épül fel: elsőként a cég megvásárolja a készülékeket a kiválasztott partnertől, majd Zero Touch online platformon hozzárendeli azokat az egyes felhasználókhoz, elvégzi az általános EMM konfigurációt, majd kiosztja a telefonokat az alkalmazottaknak.

A szolgáltatás első körben csak a Verizontól vásárolt Pixel modellekkel vehető igénybe, a lista azonban hamarosan bővülni fog. A Google-lel a területen együtt működő gyártók között ott van a Samsung, a Huawei, a Sony, az LG Electronics, a HMD Global, a BlackBerry, a HTC, Motorola, de a még a Honeywell, a Zebra és a Sonim is, illetve már más partnerekkel is folynak egyeztetések. A Google szerint leghamarabb a Huawei Mate 10, a Sony XZ1 és a Sony XZ1 Compact modellek kerülnek majd be a programba. Ami a mobilszolgáltatókat illeti, az említett Verizon mellett nem sokára az AT&T, Sprint és a T-Mobile is csatlakozik a kezdeményezéshez az Egyesült Államokban, míg Európában a BT és a Deutsche Telekom vásárlóinak lesz elérhető a szolgáltatás. Az ázsiai csendes-óceáni térségben a Softbank és a Telstra támogatja majd a Zero Touch Enrollmentet.