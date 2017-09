Enyhén növekedett a nagyvállalati tárolók forgalma

Enyhe, 2,9 százalékos bevételnövekedést mutat a tárolórendszerek piaca - közli legfrissebb kutatásában az IDC. Ennek értelmében az egy évvel ezelőtti, 10,5 milliárdos forgalom az idei év második negyedévére 10,8 milliárdra emelkedett. Ezzel párhuzamosan a szerver-alapú tárolókból befolyt bevétel 13,4 százalékos csökkenéssel már csak 2,9 milliárdos forgalmat generált, a külső tárolórendszerek eladásai pedig 5,4 százalékos apadással 5,4 milliárdra estek vissza. A gyártók versenyében nem történt számottevő változás, ugyanakkor a piacot utcahosszal vezető két márka, a HPE és a Dell forgalma egyaránt nagyot csökkent az ODM gyártók jókora mértékű növekedésének köszönhetően.

Utóbbiak, azaz a nagy felhős szolgáltatókat direktben kiszolgáló cégek forgalma 73,5 százalékot nőtt 12 hónap leforgása alatt, az ezzel 2,52 milliárd dollárra nőtt bevétel már a teljes piaci 23,3 százalékát jelenti. A jelenség nem meglepő, a nagy felhős cégek (Microsoft, Google, Amazon, Facebook, stb.) ugyanis már jó ideje saját egyedi vasat terveznek adatközpontjaikhoz, amelyek gyártásával ODM gyártókat bíznak meg. Az IDC megjegyzi, hogy a növekedés is elsősorban ezeknek a cégeknek köszönhető, az érintett vállalatok ugyanis nagy tempóval fejlesztik adatközpontjaikat.

A gyártók listájában a HPE/New H3C Group kettősét takaró együttes vezet 2,17 milliárdos forgalommal, ugyanekkor az első hely olcsó vigasz, ugyanis egy évvel ezelőtt már 2,5 milliárdos bevételről szóltak a hírek, amihez képest 13,2 százalékkal csökkent a forgalom. Nem sokkal lemaradva áll a második helyen az immár EMC-t is magában foglaló Dell Inc. A vállalat néhány millió dollár híján kereken 2 milliárdos forgalmat generált, de ahogyan az első helyezettnél, úgy itt is nagyot estek egy év leforgása alatt az értékesítések, tavaly ilyenkor még 2,7 milliárdról szóltak a hírek, amihez képest 26,7 százalékos a csökkenés - nem tévedünk nagyot, ha ezt összeomlásként aposztrofáljuk. A sort a kisebb gyártók folytatják, ezek közül a kizárólag külső tárolókat forgalmazó NetApp produkciója méltó említésre, a cég 16,7 százalékkal múlta felül tavalyi önmagát, az IBM és a Hitachi nem mozdul el számottevően.

Az IDC megjegyzi, hogy a nagy tárológyártók egyre inkább az AFA, azaz az All-Flash irányába tolják el portfóliójukat. Ennek köszönhető, hogy a kizárólag SSD-t tartalmazó rendszerek forgalma egy év alatt 37,6 százalékot nőtt, amivel 1,4 milliárdon zárt az összes eladott termékből származó bevétel. A hibrid, tehát az SSD-t és merevlemezt egyaránt tartalmazó rendszerek ennél még mindig nagyobb részt tesznek ki, ezekből 2,1 milliárd dollár folyt be, ami a teljes piac forgalmának 19,6 százalékát jelenti.