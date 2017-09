Beérnek az NN Sparklab inkubátor gyümölcsei

Három felkarolt kezdeményezéssel is előrukkolt az NN inkubátora, a Sparklab: a program egy, a Vodafone-nal közösen fejlesztett, a cukorbetegek mindennapjait megkönnyítő alkalmazást, egy kismamákat segítő appot, valamint egy ügyfélszolgálati chatbotot is nevelget szárnyai alatt.

A biztosító által indított programra lényegében bármilyen háttérrel lehet jelentkezni, annak keretei között az NN nem csak kis startupokat, de akár nagyvállalati együttműködésből származó ötleteket is támogat, illetve a cégen belülről érkező projektek is jó eséllyel pályázhatnak a Sparklab mentorálási lehetőségeire. Az NN inkubátora egy három hónapos program során a szakmai segítség mellett a budapesti Mosaik közösségi irodában ad lehetőséget a munkára a kiválasztott csapatoknak, amelyeknek továbbá alapítónként ötezer eurós, vissza nem térítendő anyagi támogatást is biztosít. A felsorolt három kezdeményezést a biztosító összesen mintegy száz jelentkező közül válogatta ki, a projektek célja pedig az emberek életminőségének javítása volt.

Az első támogatott megoldás az NN Vodafone-nal közösen fejlesztett megoldása, a Diablog alkalmazás, amely képes Bluetooth-on csatlakozni a technológiát támogató vércukormérő eszközökhöz, a mérési eredményeket pedig automatikusan tárolni. Ez komoly könnyebbséget jelenthet a cukorbetegséggel élőknek, miután azok közül legtöbben máig papíron vezetik a mért értékeket. Az app jelenleg prototípus fázisban jár, funkciói azonban a következő időszakban bővülnek, majd, így a vércukormérési eredmények mellett további releváns adatokat is kezel majd, mint a szénhidrátbevitel, az inzulinadagolás vagy épp a felhasználó mozgása.

Az appnak itthon sajnos jócskán van létjogosultsága, miután a magyar lakosság 8,1 százaléka küzd diabétesszel - ez az érték jóval magasabb, mint a 6,4 százalékos uniós átlag. A lakosság további 8 százaléka ráadásul úgynevezett pre-diabétesz állapotban van: ilyenkor a vércukorszint már meghaladja a normális értéket, de még nem éri el a cukorbetegségnél mért szintet. A szoftver ráadásul nem csak mindennapokat teheti kényelmesebbé. Sztanó Imre, az NN elnök-vezérigazgatója elmondta, terveik szerint a prototípusfázist követően, az alkalmazás élesedésével azok, akik rendszeresen vezetik adataikat, illetve a mért értékek alapján megfelelően karbantartják állapotukat, a nem diabéteszes ügyfelekkel megegyező biztosítási díjat fizethetnek majd.

Az inkubátorba az NN egyik saját csapata is bejutott, amelynek célja, hogy a biztosító ügyfélszolgálatát egy chatbottal tehermentesítse. A vállalat felmérései szerint az ügyfélszolgálatra érkező kérdések közül a tíz leggyakoribb kérdés teszi ki az összes megkeresés mintegy 60 százalékát - az egyelőre szintén prototípus fázisban lévő chatrobotot a fejlesztők a leggyakrabban feltett 30 kérdés megválaszolására készítik fel.

A harmadik mentorált kezdeményezés egy külső startuptól származik, és a kismamákat veszi célba. Egész pontosan azokat az édesanyákat, akiknek a szülést követően szétnyílt a hasizmuk - az ő számuk nem elhanyagolható, a probléma az egygyermekes anyák mintegy felét érinti, ráadásul minden szüléssel 50 százalékkal emelkedik a kialakulásának az esélye. A Potzak névre keresztelt app videókkal és instrukciókkal mutatja be a felépüléshez szükséges gyakorlatokat - összesen 15 évnyi rehabilitációs szakmai tapasztalattal a háttérben.