Milliós kiadásokkal kísérti tovább a Llano APU az AMD-t

Kiegyezett korábbi befektetőivel az AMD, amelynek értelemében 29,5 millió dollárral lesz rövidebb a vállalat kasszája. A megállapodással lezárul egy bő három és fél éve tartó huzavona, amiben részvényesei csoportosan fogták perbe a vállalatot arra hivatkozva, hogy a Llano APU-kkal az AMD megsértette a tőzsdei cégek kommunikációjára vonatkozó szabályozást. Ennek értelmében az egykori processzorcsalád már legalább 130 millió dolláros veszteséget jelentett a tervezőcégnek.

A megegyezés a napokban történt, arról pedig az AMD már tájékoztatta az illetékes Oaklandi Körzeti Bíróságot. Ettől kezdve már csak formaságnak tekinthető az ügy lezárása, amely Yvonne Gonzalez Rogers bírónő jóváhagyására vár. A szóban forgó, közel 30 millió dolláros összeggel az AMD elkerülheti a pert, amelyben vélhetően a cég korábbi optimista álláspontja ellenére a befektetőinek adtak volna igazat. A két fél megjegyzi, hogy várhatóan október 9-re teljesen lezárul az ügy, amelyet követően további részletekkel szolgálnak majd.

A perhez korábban azok a befektetők csatlakozhattak, akik 2011. október 27. és 2012. október 18. között birtokoltak AMD-részvényeket. A vád szerint az AMD tájékoztatása a processzor potenciális piaci teljesítményéről nem állta meg a helyét. A cég akkori nyilvános álláspontja szerint az AMD asztali üzletága "erős pozícióban van", 2012 folyamán pedig "folytatja feléledését" a piacon. Ezt a tájékoztatást az AMD később is fenntartotta, 2012 áprilisában kiadott közleménye szerint a Llano APU iránti érdeklődés "magasabb volt a vártnál", különösen a "fejlődő piacokon" és az asztali processzorok piacán a vállalat nem tapasztal "jelentős problémákat".

Az AMD álláspontja azonban ezt követően néhány hónap alatt teljesen előjelet váltott, a látványos optimizmust vészjósló kilátások váltották fel. A cég profitja 31 százalékkal esett és 100 millió dolláros értékvesztési leírásra is kényszerült a felhalmozott, eladatlan Llano-készletek kapcsán. A keresetben megjelölt két időpont között a cég papírjai mintegy 42 százalékot veszítettek az értékükből, a március közepén (a vád szerint mesterségesen) elért csúcshoz képest a veszteség a 67 százalékot is elérheti - vagyis a befektetők pénzük kétharmadát is elveszíthették.

Vakvágány volt az APU

Bő hat évvel az első APU-k megjelenése utána mára világossá vált, hogy a szép reményekkel indult koncepció nem életképes, a CPU és a GPU (általános) számítási teljesítményét egyszerre kiaknázó, heterogén megoldás ugyanis a konzumer piacon igen szegényes támogatottságban részesült a szoftverfejlesztők oldaláról. Emiatt a processzorok masszívan alulteljesítették az AMD elvárásait, azok egyetlen gyakorlati előnye így mindössze az egyszerűbb fizikai implementációban merül ki, a CPU-t és a grafikus vezérlőt ugyanis egy komponensként lehet beépíteni, amely elsősorban a notebookok esetében teheti könnyebbé a gyártók dolgát.