Drive-through szervizközpontot nyitott a Samsung Budaörsön

Érdekes koncepcióval próbálkozik a Samsung Budaörsön, a vállalat itthon nyitotta meg a világ első "drive-through" szervizpontját. Az elképzelést a cég a gyorséttermektől kölcsönözte: az ügyfelek autóval megállnak a szerviz ablaka előtt, beadják a készüléküket, majd akár két órán belül át is vehetik a javított telefont vagy táblagépet. A cég az unortodox, S-Drive névre keresztelt szervizpontot a budaörsi Tesco parkolójában nyitotta, egyrészt mert egy köpésre van a Samsung szervizpartnere, a TMX Mobile Soultions központjától - másrészt pedig az ügyfelek a szerelés ideje alatt a nagybevásárlást is el tudják intézni.

A javítás idejére a cég kölcsönkészüléket is kioszt, ha pedig az adott hiba nem hozható helyre a szervizpontban, azt a cég tovább viszi a TMX-szel partnerségben üzemeltetett szervizközpontjába, az ügyfelet pedig SMS-ben értesíti a várható elkészülési időről. Ha a telefon elkészült, az S-Drive ablakánál autóból átvehető. A szervizpont persze gyalogosan megközelíthető üzletrésszel is rendelkezik, itt a meghibásodott készülékek leadása mellett technikai konzultációra is lehetőség van a cég munkatársaival. A Samsunggal együttműködésben dolgozó TMX Mobile Solutions Szerviz egyébként Budaörsön tisztességes, 800 négyzetméteres szervizteret üzemeltet, amelyben 63 mérnök és technikus kizárólag a Samsung termékeinek javításával foglalkozik.

Érdekesség, hogy a koreai gyártó készülékeihez elkülönített tekintélyes méretű részlegben a technikusok a javításokhoz egészen speciális eszközöket használnak, amelyeket a Samsung maga fejleszt. A szervizeszközök használatáról és működéséről a dolgozók folyamatos visszajelzéseket adnak a cégnek, amely aztán az észrevételek alapján csiszol a készülékeken és gyors tempóban el is juttatja a továbbfejlesztett változatot a szervizközpontokba. Egy-egy céleszközből a vállalat mérnökei akár egy éven belül többször is készíthetnek új, hatékonyabb változatot, a technikusok igényeinek megfelelően.

A budaörsi S-Drive tegnapi megnyitását követően már szabadon igénybe vehető a Samsung készülékek tulajdonosainak. A szervizpontban nem csak garanciális javítások végeztethetők el, a felhasználó hibájából elromlott eszközök is javíttathatók az új helyszínen, noha értelemszerűen ezért a cég a probléma minőségétől, illetve az esetlegesen cserére szoruló alkatrészektől függően már javítási díjat számol fel.