Mégsem adná el a Roomba a vásárlók adatait?

Előző héten mi is beszámoltunk az iRobot ügyvezető, Colin Angle megdöbbentő kijelentéséről, amelyben nyíltan beszélt arról, hogy a jövőben a cég szeretné eladni a Roomba porszívók által begyűjtött adatokat az okos otthonok számára eszközöket fejlesztő nagyvállalatoknak, az Amazonnak, az Apple-nek és a Alphabetnek. Egy porszívó ugyanis meglepően sok információval rendelkezik a lakásokról, például az alaprajzáról, a bútorok közötti távolságról és a felhasználók tisztítási szokásairól - ezek pedig mind hasznos alapadatokként szolgálhatnának más okos otthoni kiegészítőhöz, például hangasszisztenshez, világításhoz vagy termosztáthoz. Egy új nyilatkozatban Angle megpróbálta tisztázni, hogy a Reuters az eredeti cikkben "félreértelmezte" a szavait, és bár a cég továbbra is szeretné megosztani másokkal az adatokat, de máshogyan mint ahogyan az a leírásból kiderült.

A kérdéses Reuters cikket követően a ZDNet nyílt levélben fogalmazta meg aggodalmait a felvetéssel kapcsolatban, mely szerint a Roomba a vásárlói bizalmával játszik, akik nem abban a tudatban vették meg a porszívójukat, hogy a lakásaik adataihoz más cégek vagy kormányzatok is hozzá fognak jutni, akár a tudtuk nélkül. Ráadásul az adatok átadása biztonsági kockázatot is jelenthet, mivel ahhoz ha a körülmények nem biztosítottak megfelelően, akkor illetéktelenek is hozzáférhetnek. A porszívók a nyílt levél szerzője szerint még rosszabbak, mint például az aktív mikrofonokkal működő tévék, mivel azok bárhová bejuthatnak, a felhasználó tudta nélkül felvételt készíthetnek és saját maguktól is elindulhatnak feltérképezni a lakást.

A felvetésekre az iRobot ügyvezetője válaszolt a ZDNetnek levélben és interjúban, amelyben igyekszik tisztázni a félreértéseket. "Először is, az iRobot soha nem fogja eladni az adataitokat. A célunk az, hogy segítsünk tisztábban tartani a lakást és eközben segítsünk az okos otthonokat és az ebben működő eszközöket jobbá tenni." - írja Angle a válaszlevélben. Az ügyvezető meglátása szerint is nagyon fontos a bizalom a vásárló, a robot és az iRobot között, ezért az információkat csak a felhasználó teljes rálátásával és beleegyezésével osztanák meg más vállalatokkal, miközben a készülékek között a biztonságos kommunikációt is támogatják.

A ZDNet kérdésére az iRobot kifejtette, hogy a Roomba 900 sorozat vákuumos robotjai vSLAM-en keresztül szerzik a térképes és navigációs információkat, amelyeket alapból a robot nem oszt meg felhőn keresztül. Azonban a Wi-Fi-képes porszívók képesek az adatokat a felhőn keresztül is megosztani, és megjeleníteni a felhasználók mobileszközein azaz a HOME Appon, például mennyi ideig tartott a tisztítás, milyen távolságot tett meg az eszköz, keletkezett-e hibakód, azonban a navigációhoz használt képeket nem küldi el a rendszer a felhőn át. Azt viszont sietett a cég leszögezni, hogy a porszívó nem is olyan képet lát mint a felhasználók, hanem csak "világos és sötét mintázatokon keresztül érzékeli a környezetet" alacsony felbontású kamerán keresztül, és így azonosítja be az aktuális helyzetét a referenciapontok segítségével, valamint a tisztaságot - ezzel próbálta a sajtószóvivő megnyugtatni a vásárlókat, hogy a porszívó nem lenne képes olyan módon kémkedni utánuk, mint amitől tartanak.

Angle állítása szerint valójában azt akarta mondani a Reutersnek, hogy a Roomba a jövőben képes lenne fejleszteni az okos otthonokat az általuk gyűjtött adatokkal, de csak abban az esetben, ha a felhasználó úgy dönt - egyébként ezt az előző nyilatkozatban is megjegyezte az ügyvezető, miközben hozzátette, hogy a felhasználók ehhez szerinte szívesen hozzájárulnának. Azt viszont most egyértelműen kijelentette az iRobot, hogy eddig nem voltak tárgyalásaik az említett nagyvállalatokkal az adatok eladásáról vagy megosztásáról.

Eközben a Reuters is helyesbített, az "eladja a térképeket" helyett arra cserélte a kifejezést, hogy a cég "megosztja ingyen a térképeket a vásárlók beleegyezésével" - ami csak annyit sugall, hogy az iRobot nem feltétlenül pénzért adná át az adatokat más vállalatoknak, ami nem teszi elfogadhatóbbá az ötletet. Egyelőre azonban nem történt ilyen tranzakció az iRobot közlése szerint, és tájékoztatni fogják arról a felhasználókat, ha önkéntesen át lehet már adni a lakásuk adatait az okosotthon fejlesztése érdekében. A vita egyébként csak az amerikai felhasználókat érinti, mivel európai vásárlók esetében az adatok átadása ebben a formában, beleegyezéssel sem lehetséges.