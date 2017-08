A HP is a viselhető VR-re voksol

Az üzleti felhasználókat célozza viselhető VR rendszerével a HP. A virtuális valóságot nyújtó komplett rendszer az MSI megoldásához hasonlóan a testre erősíthető, és ennek megfelelően a cserélhető akkumulátornak hála kötöttségek nélkül mozoghatunk a (virtuális) térben. Az egy konfigurációban piacra kerülő termékbe viszonylag erős hardvert épített a HP, a négymagos processzor mellé egy felsőkategóriás videokártya került. Ezért cserébe igen vastagon fogott a gyártó ceruzája, a célpiacnak megfelelően több mint 3000 dollárt kér új termékéért a HP.

A hátunkra akasztható rendszer alapját a négymagos Intel Core i7-7820HQ mobilprocesszor adja, amelynek alapórajele 2,9 GHz, amit turbóval ideiglenesen 3,9 GHz-ig tud fellőni a rendszer. A CPU-hoz legfeljebb 32 gigabájt DDR4 típusú memória kapcsolódhat, amelyek két SODIMM slotba illeszkednek. Ennél jelen esetben egy fokkal fontosabb a videokártya, amelynek szerepét egy professzionális Nvidia modellre, a Quadro P5200-ra bízták. A GP104-es GPU-ra és 16 gigabájt memóriára épülő megoldás az asztali GTX 1060 és GTX 1070 szintje között, az utóbbihoz valamivel közelebb állhat. A háttértár szerepét SSD-re bízták, amelynek kapacitása 256 gigabájt és 1 terabájt között mozoghat.

Hálózati vezérlőből kézenfekvő egy vezetékes Realtek és egy vezeték nélküli Intel került a rendszerbe, amely utóbbi a 802.11ac (2x2) szabványt támogat. Csatlakozókból egy HDMI 2.0, egy Mini DisplayPort 1.3, két darab USB 3.0 (Type-A), egy Thunderbolt 3/USB 3.1 (Type-C), illetve egy 3,5 milliméteres jack be- és kimenet került a gépház oldalára, amit például a HTC Vive tápellátásához szükséges kiegészítő tápcsatlakozóval toldott meg az HP.

A fekete színű gép teljes tömege meglehetősen magas, 4,65 kilogramm, ugyanakkor ebben a két akkumulátor kapacitása is benne van. Ezek könnyen, akár egyesével is cserélhetőek, tehát tartalék telepekkel viszonylag könnyen, egy kisebb megállóval tolható ki a gyártó által másfél órásra taksált üzemidő. A Z VR Backpackhez Windows 10 Pro operációs rendszer is tartozik, ennek költsége tehát benne van az árban, ami nettó 3300 dollárt, azaz körülbelül bruttó 1 100 000 forintot jelenthet majd.