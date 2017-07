Élesedett a Google asztali szinkronizáló megoldása

Mostantól lehetőség nyílik Google Drive online tárhelyszolgáltatáshoz és a Google Fotókhoz kapcsolódó Backup and Sync asztali alkalmazás letöltésére macOS és Windows verzióban. Ahogy azt korábban megírtuk, ezzel a lépéssel a Google-nek sikerült beelőzni a konkurens felhős tárolós Dropboxot, amely továbbra sem ad lehetőséget a saját könyvtárán kívüli tartalmak szinkronizálására. Bár az eredeti bejelentés szerint a Google megoldása már június végén élesedett volna, végül csak most került rá sor.

Az új eszköz képes a helyben tárolt tartalmak biztonsági mentésére a Google Drive tárhelyen. Az egyszerű felületen beállítható, hogy mely mappákat akarja a felhasználó folyamatosan szinkronban tartani a Drive-val, illetve a Drive-ban végzett szerkesztések szinkronizálása és mentése hol jelenjen meg automatikusan az előre kiválasztott Google-mappák esetében. Továbbá a szinkronizációt automatikusan el lehet indítani különböző géphez csatlakoztatott eszközről, mint például USB-ről, telefonról, kameráról vagy SD kártyáról is - ez esetben mikor a rendszer felismeri a csatlakozást, akkor automatikusan feltölti a felhőbe a hordozón lévő fájlokat.

Az új Backup and Sync megoldás helyettesíti a korábbi Google Fotók asztali funkcióját, valamint a Mac-es és PC-s Drive szolgáltatást is. Az alkalmazás előnyös tulajdonságai közé tartozik az is, hogy az új rendszer telepítése után is megőrzi a korábbi beállításokat. A hátrányát viszont az jelenti, hogy ha a felhasználó nem figyel, akkor a biztonsági mentések könnyen megtölthetik a Drive tárhelyet. Például a fotók és a videók feltöltéséhez alapbeállítás szerint a Google az eredeti minőséget választja, de ebben az esetben csak limitált ingyenes helyet biztosít, mert a korlátlan ingyenes tárhely csak a maximum 16 megapixel felbontású megjelenésre vonatkozik.

A Google szolgáltatása viszont egyáltalán nem olcsó, csak 15 gigabájtig ingyenes, míg 100 gigabájtig havi 690 forintba kerül, 1 terabájt pedig 3590 forint egy hónapra. Ezzel szemben például a pCloudon 500 gigabájt kerül havi 5 dollárba (nagyjából 1350 forintba) vagy 2 terabájt havi 10 dollárba (nagyjából 2700 forint). A Backblaze pedig 5 dolláros havidíjért vagy 50 dolláros éves díjért már korlátlan tárhelyet biztosít. Továbbá ahogy a Backup and Sync bejelentése kapcsán a hozzászólók is megjegyezték, a Drive Sync a sávszélesség felhasználásában sem a leghatékonyabb.

Egyelőre a Backup and Sync csak a konzumer felhasználóknak készült el, a G Suite előfizetők számára azt tanácsolja a Google, hogy maradjanak a korábbi Drive mappánál, amely egyelőre nem fog frissülni. A vállalati felhasználóknak szánt megoldás a márciusban bejelentett Drive File Stream keretén belül fog majd megjelenni, amely az Early Adopter Program résztvevőinek már elérhető. A funkcióval a fájlok megnyitásához nem kell azokat letölteni, illetve kereshetőek és szerkeszthetőek is lesznek, a szinkronizálásuk pedig kevesebb ideig tart majd mint korábban.

Konzumer felhasználóknak a Google Fotók automatikus mentéséhez használható Backup and Sync innen elérhető Windows 7-hez és annál frissebb rendszerekhez. A Google Drive változatát pedig innen lehet letölteni ahhoz, hogy a szolgáltatás folyamatosan szinkronizálja és mentse a dokumentumokat a beállított eszközökön és eszközökről.