Tőzsdére igyekszik a Razer

Tőzsdére megy a Razer, a gamereket célzó termékeiről ismert vállalat pénteken adta be az kezdeti részvénykibocsátáshoz szükséges mintegy 345 oldalnyi dokumentumot, noha a tőzsdei rajt pontos időpontja egyelőre nem derült ki. Az induláskor a vállalat a TechCrunch forrásai szerint valamivel több mint 600 millió dollárt gyűjtene be - a cég értékét egyébként a legutóbbi befektetési körnél 2 milliárd dollárra tették, eszerint nagyjából a cég harmada forogna majd közkézen (a valós piaci értékelés ennél várhatóan lényegesen magasabb lesz, így inkább 20-25 százalék lehet a tőzsdei hányad majd). A gamer piac persze ennél jóval komolyabb növekedésnek is teret ad, erre szeretne felülni a Razer is, a cég becslései szerint a szegmens tavaly összesen derekas, 101 milliárd dolláros forgalmat generált világszerte.

A hongkongi IPO dokumentumai alapján a cég a tőzsdei ambíciók dacára nem remekelt az elmúlt időszakokban. Tavaly 392,1 millió dolláros bevétel mellett végül 59,6 milliós veszteséget jelentett, de már 2015-ben is 20 milliós mínuszban volt a cég év végén. Profitot legutóbb 2014-ben tudott felmutatni, akkor az összeg 20,3 millió dollár volt. A 2015-ös visszaesés egyébként a vállalat szerint egy akkor nyilvánosságra nem hozott, az Egyesült Államokban tervezett, végül meghiúsult tőzsdei rajtnak volt betudható.

A cégnek a legtöbb bevételt nem meglepő módon a játékosoknak szánt perifériák adják, legyen szó PC-khez vagy konzolokhoz szánt eszközökről, a kontrollerek, headsetek, egerek, billentyűzetek és hasonló kiegészítők hozták a cég forgalmának 76,2 százalékát tavaly. De a vállalat többek között saját, felső kategóriás notebookokat is kínál a játékos szegmensnek, Blade Stealth sorozata nemrég frissült. A cég mindezeken túl felvásárlásokkal is igyekszik folyamatosan dúsítani portfólióját, tavaly októberben a George Lucas által alapított THX többségi tulajdonosa lett, sőt idén év elején a szárnyait bontogató okostelefon-gyártót, a Nextbitet is bekebelezte, 15 millió dollárért. Utóbbi kapcsán a cég megerősítette, a vállalatot saját okostelefonos tervei részeként vette meg, jelen állás szerint 2017 végén, vagy 2018 első felében számíthatunk a cég nevével fémjelzett "mobileszközre" - ha abból indulunk ki, hogy a Blade Stealth notebookokkal milyen minőséget tudott mutatni a gyártó, a kezdeményezés még akár jól is elsülhet.

De a vállalat nem csak hardverben utazik, egy sor szoftveres szolgáltatást is kínál. Ilyen többek között a Chroma, amely különböző színes világításprofilok beállítását teszi lehetővé a cég termékein, amelyeket jellemzően rogyásig pakol RGB LED-ekkel, a billentyűzetektől az egereken át egyéb perifériákig. A profilokat a felhasználók online felületen egymással is megoszthatják. Ugyancsak a szoftveres kínálatba tartozik a Razer Synapse, amellyel a felhőben tárolhatók a cég kiegészítőihez tartozó, egyéni beállítások, így új eszközön sem kell sokat vacakolni a testreszabással - a Cortex névre hallgató online felület pedig leárazott játékokat, játékközvetítési lehetőséget és PC-s teljesítményjavítási javaslatokat is ad. A cég online szolgáltatásai eddig nagyjából 35 millió regisztrált felhasználót tömörítenek.

A Razer eladásainak legnagyobb része, mintegy 80 százaléka külső forgalmazóktól érkezik, saját, közvetlen eladásainak döntő többségét pedig webshopja produkálja. Noha a gyártó Szingapúrba vezeti vissza gyökereit, főhadiszállása az Egyesült Államokban van, és az értékesítések több mint feléért is ez a régió felel. A maradékot nagyjából egyenlő arányban Európa és Ázsia teszi ki - Kínában a Razer saját bevallása szerint a vezető gamer márka. A cég befektetői között egyébként olyan nevek is ott vannak, mint az Intel vagy a Foxconn.