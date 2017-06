Masszív áremelkedést hozott a kriptopénz-bányászat a VGA-k piacán

Áremelkedés és masszív készlethiány jellemezi a videokártyák piacát, köszönhetően a néhány év után ismét kitört kriptopénz bányászati láznak. A jelenség elsősorban a bányászathoz egyik legjobb alternatívának bizonyult AMD Radeon RX 470/570 és 480/580 kártyákat érinti, amelyeket jelenleg legfeljebb használtan lehet megvásárolni a korábbi kiskereskedelmi ár olykor közel duplájáért. Eközben a gyártók már kifejezetten bányászathoz tervezett kártyákat is bejelentettek, a kijelzőcsatoló nélküli modelleket folyamatos, 100 százalékos terhelés melletti üzemhez ajánlják a gyártók. Az egyedi fejlesztések, illetve a bányászok nagy beruházása ugyanakkor komoly kockázatot hordoz, a GPU-val bányászható legnépszerűbb Ethereum ugyanis rendkívül volatilis, egy esetleges, a szóban forgó kriptopénzhez fejlesztett gyorsító (ASIC) pedig gyorsan lenullázhatja a GPU-k létjogosultságát.

Kifejezetten bányászoknak tervezett kártyákkal eddig többek között az Asus és a Sapphire rukkolt elő. Előbbi gyártó Nvidia Pascal GPU-ra alapozva építette meg termékét, azok közül is az arany középútnak számító GP106-ra épül a kártya, amelyről a szerveres gyorsítókhoz (pl. Nvidia Tesla) hasonlóan hiányoznak a kijelzőcsatolók, tehát megjelenítésre a termék nem alkalmas. A stabilabb ellátásra alapozó Asus-szal ellentétben a Sapphire a jelenleg hiánycikknek számító AMD Polaris 10 (és 11) grafikus processzorokra építette termékeit. Az Radeon RX 470 specifikációinak megfelelő modellekből egyből négy különféle variáns érkezik, amelyek között a memória kapacitása (4 vagy 8 GB), illetve a GDDR5-ös memóriachipek gyártója jelenti a különbséget. Utóbbi SK Hynix vagy Samsung lehet, jelen esetben pedig az utóbbi jelentheti a jobb választást, a Samsung chipjeit ugyanis magasabb órajelre lehet feltuningolni.

Az ugyancsak kijelzőkimenet nélküli kártyákat meglehetősen borsos áron lehet előrendelni, a legolcsóbb variáns bruttó 87 000 forintnak megfelelő angol fontba, a legdrágább pedig átszámítva 105 000 forintba kerül. Egy kisebb és olcsóbb modellt is bemutatott a Sapphire, az RX 560 Pulse Mining Edition kakukktojás, hisz erre egy DVI kimenet került, tehát akár videokártyaként is használható (lesz). Ezt a modellt bruttó 170 fontért, azaz körülbelül 60 000 forintért lehet előrendelni.

Érdemes egy pillantást vetni az Nvidia és az AMD kártyák erőviszonyira. A Legit Reviews június eleji tesztjéből jól látszik, hogy miért lett hiánycikk néhány Radeon kártya. Míg a középkategória felső részét célzó Radeon RX 480 körülbelül 24 Mh/s (megahash/másodperc) tempóra képes, addig a felsőkategória aljában elhelyezkedő GTX 1070 ennél csak bő 10 százalékkal többet ad. Az árazás is beszédes, hisz míg a 8 gigabájtos Radeon RX 480 nettó 240 dolláros árcímkével addig a GeForce GTX 1070 már 450 dollárral került piacra.

A kriptoláz miatt felborult kereslet és kínálat ugyanakkor gyorsan kompenzálta a különbséget. A március-április környékén még 70-80 000 forint körül mozgó RX 480 (használt)piaci ára manapság 130 000 forint környékén mozog, miközben 140 000 forint magasságában már GTX 1070-et is lehet van, a bányászathoz szükséges hashelés tempójától eltekintve pedig a két kártya között szinte ég és föld a különbség. Ezzel párhuzamosan gyakorlatilag az összes, Ethereum kitermeléshez használható Radeon kártya ára felszökött, a bányászok jóformán az összes valamirevaló modellt felvásárolják, beleértve a több éves (pl. R9 290X) modelleket is, amelyek ára ezzel visszamászott a 2-3 évvel ezelőtti szintre.

Egyelőre nem tudni pontosan, hogy a Polaris GPU-k ellátása mikor áll helyre, nem hivatalos források szerint az AMD már egy ideje dolgozik az ügyön. A termelés nagyobb mértékű emeléséhez ugyanakkor hónapok kellhetnek, eközben pedig akár ki is durranhat a kereslet egyre nagyobbra duzzadó lufija. Ezzel minden bizonnyal az AMD-nél is tisztában vannak, ezért valószínűleg csak egy óvatosat tekernek a termelésen.

Jelen esetben a GPU-k iránti keresletet két dolog befolyásolhatja: Az egyik az Ethereum árfolyama, ami az elmúlt hetekben komoly kilengéseket produkált, a kriptopénz rendkívül volatilis. Míg pár hete már a 400 dollárt is meghaladta az árfolyam, addig jelenleg ennél nagyjából 25 százalékkal alacsonyabb összeget fizetnek egyetlen Ethereumért, az elmúlt egy hétben pedig 200 dollár környékén is járt már az árfolyam. Amennyiben bármi miatt komolyabb lejtmenetbe kapcsolna a kriptopénz értéke, úgy a videokártyák iránti igény is csökkenhet.

A másik tényező a célhardverek felbukkanása, amelyek jellemzően sokkal, akár nagyságrendekkel gyorsabbak (és ami még fontosabb: hatékonyabbak) az általános számításokra (is) alkalmas GPU-knál. Egy megfelelő ASIC teljesen felboríthatná az erőviszonyokat, ugyanakkor az Ethereum algoritmusa a memória-sávszélességet a nyers számítási kapacitást fölé helyezi, így egy esetleges célhardverre gyors memória is kell, amely tovább bonyolítja (és drágítja) az előállítást.

Mindenesetre egyelőre nem érdemes olyan GPU-t vásárolni, amelyet a bányászok is keresnek, a piaci ár teljesen elszakadt a grafikus teljesítménytől. Ha néhány hét vagy hónap múlva viszont korrekció történik a piacon, akkor a most felvásárolt kártyák tömegével lephetik el a használtpiacot, célszerű lehet kivárni ezt a pillanatot a beruházással.