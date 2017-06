Két nagy autóipari gyártóval fogott össze az Nvidia

Két nagy, az autóipar számára alkatrészeket és rendszereket tervező, illetve gyártó vállalattal, a Hellával és a ZF-fel fogott össze az Nvidia, hogy komplett, a forgalomba helyezéshez szükséges NCAP (New Car Assessment Program) előírásainak megfelelő önvezető rendszereket készítsenek az autógyártók számára. Az együttműködésbe mindhárom cég a saját fejlesztéseit viszi, így az Nvidia a számítási műveleteket, azaz a feldolgozást végző Drive PX hardverplatformot biztosítja, a Hella és a ZF pedig a kamera- és radarrendszert, valamint a szoftver egy részét nyújtja.

Egyedül nem megy

A triumvirátus kooperációja logikus, hisz míg az Nvidiának tetemes rutinja van a különféle gyorsítóchipek építésében és az azokon futó gépi tanulásos szoftverek fejlesztésében, addig a gyökeresen más területnek számító autógyártás gyakorlatilag teljesen ismeretlen a chiptervezőnek. Ezzel szemben Hella és a ZF hosszú évtizedek óta dolgozik az autóiparban, például előbbi német cég már 118 éves múltra tekint vissza. A szóban forgó vállalat az egyik legnagyobb kereskedelmi szervezetet működteti, amely gépjármű-alkatrészeket, -tartozékokat, diagnosztikai és szervizszolgáltatásokat kínál Európa-szerte. A Hella emellett a speciális alkalmazások területén speciális járművekhez is fejleszt, vegyesvállalatokban pedig komplett járműmodulok és fedélzeti hálózati rendszereket is gyárt, amibe jól passzol az Nvidia is.

A chiptervező ezért gőzerővel dolgozik Drive PX rendszerein, illetve az ahhoz szükséges rendszerchipeken. A Drive PX2 tavalyi bemutatása óta már a rendszer utódján dolgozik az Nvidia, amely elsősorban a platform méretének és fogyasztásának csökkentésére fókuszál. Az egyetlen chipes megoldásnak hála a rendszer helyigénye közel harmadára, fogyasztása pedig negyedére csökkenhet majd.

Az Nvidia és az autóipari céges együttműködésének első eredménye egy Level 3 önvezető rendszer lesz. Ezen a szinten már átveheti az irányítást a rendszer, de a sofőr figyelmére továbbra is szükség van, mindössze az emberi tényező már nem játszik akkora szerepet. Az első ennek megfelelő, tömeggyártásba kerülő modell már idén, a szeptemberi Frankfurti Autókiállításon felbukkanhat, az előzetes hírek szerint az Audi új A8-as modellje megfelel majd a kritériumoknak.