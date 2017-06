Eladósorba került az Imagination

Megkezdte a vásárlók keresését az Imagination Technologies - jelentette be a kissé viharvert brit chiptervezető. A rangos cég az elmúlt években halmozta a stratégiai kudarcokat, az Apple szerződésbontásával pedig a vezetés már úgy ítélte meg, hogy nem érdemes egyedül folytatni, más iparági szereplő részeként többet érhet a cég. A formális döntés értelmében az Imagination tanácsadókat kér fel, akik elkezdik felkutatni a potenciális vevőjelölteket és megkezdik az eladásról szóló tárgyalásokat.

Az értékesítés folyamata nem ezzel a lépéssel indul, a cég tájékoztatása szerint az elmúlt hetekben több informális érdeklődést is kapott, a döntéssel csupán formálissá válik a vevőkeresés folyamata. Erre a cég köteles is, mint tőzsdei vállalat a vezetésnek kötelessége felkutatni az összes potenciális vevőt, összesíteni a beérkező ajánlatokat és azokat a részvényesek elé bocsátani. Az érdeklődőket az Imagination egyelőre nem nevezi néven, de egészen bizonyos, hogy a cég gazdag szabadalomgyűjteménye és továbbra is értékes GPU-s tudása sok szereplőnél otthonra lelhetne.

Darabol, értékesít

Az Imagination egyébként már korábban megkezdte két divíziójának értékesítését, a MIPS CPU-s architektúrákkal foglalkozó részleg és az Ensigma rádiós egységekkel foglalkozó részleg is eladósorba kerül. Ma már mindkét tranzakció előrehaladott állapotban van a cég közlése szerint, hamarosan az ajánlatokról is nyíltabban fog beszélni az Imagination.

A cég azonban arra is felhívja a figyelmet, hogy az Apple-lel való szakítás korántsem végleges, a vállalat vitatja az Apple szerződésbontásának részleteit és várhatóan jogi útra fogja terelni azt. Az Imagination álláspontja szerint ugyanis szinte mindegy, mivel váltja ki az Imagination-féle GPU-kat a cupertinói cég, azok után köteles lesz szabadalmi licencdíjat fizetni az expartnernek. Az Apple jelenleg ettől elzárkózik, így minden bizonnyal perre mennek majd a felek.

Stratégiai ballépések

Az Imagination egyébként leginkább saját magának köszönheti, hogy ebbe a helyzetbe került. A vállalat egyéb, Apple-től független, nem-GPU-s divíziói fokozatosan elsorvadtak és hiába igyekezett például a MIPS felvásárlásával új piacokat szerezni, ezek a próbálkozások kudarcba fulladtak. Pedig a MIPS kimondottan ígéretesnek indult, a Google például a teljes Androidot portolta a MIPS utasításarchitektúrára, a készülékgyártóknak (pár kivételtől eltekintve) nem jött meg az étvágyuk a nem-ARM chipekre, az Intellel együtt a MIPS mobilos kiruccanása is kudarccal végződött.

A bejelentés hírére az Imagination papírjai kicsit magukhoz tértek, az év közben elszenvedett 70 százalékos értékvesztésből visszakapaszkodtak mintegy 17 százalékot.