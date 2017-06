Új üzemeltetői funkciók a Dropboxban

A rettegett "shadow IT" a Dropbox oldalán igazi aranybánya, nem is kertel a cég, kimondottan ezt a felhasználási felületet célozza legújabb fejlesztés, a nagyvállalati környezetben bevethető új admin oldal. A cég mára egy egész üzleti modellt épített a céges IT-tól függetlenül működő felhős szolgáltatásokra, igyekszik tehát az egységsugarú felhasználókhoz is közelebb hozni a fejlettebb, vállalati környezetben azért szükséges funkciókat.

Demokratizálni az IT-t?

A nagyvállalati környezet sem jelenti persze azt, hogy mindig van képzett IT-szakember, aki a bevezetést majd később a felhasználók kezelését elvégzi. Ezt tartja szem előtt a Dropbox tavalyi AdminX kezdeményezése, amely kimondottan felhasználóbarát adminisztrációs felületet ad a szolgáltatáshoz. Magyarul ez azt jelenti, hogy ha egy kisebb csapat bevezeti cégen belül a Dropboxot (az értékesítő vagy a marketingdivízió), akkor a szolgáltatás menedzsmentjét saját hatáskörben meg tudják oldani a nem-IT-s kollégák is, nem kell a helpdesket hívni.

A menedzsmentre pedig nagy szükség van, például adatbiztonság miatt is. A kilépő kollégáktól ugyanis nagyon fontos megvonni a jogosultságokat és a hozzáférést, így megakadályozandó az adatszivárgást. Ha ez csak egy átláthatatlan, bonyolult felületen keresztül hajtható végre, akkor néha elmarad ez a lépés - ennek pedig komoly következményei lehetnek a szervezetre nézve. Az új felhasználóbarát felületnek persze a képzett informatikus is örülhet, a jól használható és kényelmes felület nekik inkább magasabb produktivitást jelent.

Az AdminX koncepciót még tavaly júliusban jelentette be egyébként a Dropbox, azóta készül az új UX-et kínáló menedzsmentfelület. Első körben a cég a fájlműveletek naplózását, a céges csoportokat és az eszközmenedzsmentet jelentette be - ez utóbbi együttműködik külső EMM-megoldások is. A fejlesztést a cég ezzel egyáltalán nem zárta le, az elmúlt évben is zajlott a egyszerűsített Admin Console fejlesztése.

Szigorúbb biztonság

Az új felület egyik újdonsága, hogy a webes session hossza korlátozható. Egyrészt korlátozható a dropbox.com-on egyszerre bejelentkezve töltött idő (10 perc és 48 óra között), de szabályozható az is, hogy általában a céges alkalmazottnak milyen gyakran kell újra belépnie az oldalra (mennyi ideig érvényes a süti).

Szabályozható lett a jelszavak erőssége is, így igény esetén kikényszeríthető szigorított, extraerős jelszó is, amennyiben a szervezetnek erre lenne igénye - a másik szigorító elem, a kétfaktoros beléptetés az már egy ideje alapfunkció.

Egy érdekesebb és nem is végfelhasználói újdonság a céges szubdomének behúzása a Dropbox szolgáltatás alá, ezzel a már meglévő Dropbox-fiókok kínálhatóak a cég saját doménneve alól is. Ez minden Dropbox Business előfizetéshez elrérhető az Advanced, Enterprise és Education fokozatban. A fenti szolgáltatások egyelőre béta állapotban próbálhatóak ki, a funkciók rövid teszt után élesednek is majd a felhasználók számára.