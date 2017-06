Saját mappáján kívül is szinkronizál a Google Drive

Beelőzi a Dropboxot a Google Drive, a keresőóriás online tárhelyszolgáltatásával rövidesen lehetőség nyílik a helyben tárolt tartalmak biztonsági mentésére, így a szinkronizáláshoz nem kell majd az adott fájlokat feltétlenül a Drive mappába mozgatni. Az új funkcióhoz a cég egy frissített asztali alkalmazást is kiad, Backup and Sync néven - ennek tervezett rajtjára június 28-án számíthatunk. Az app a macOS-re és Windowsra szánt Drive alkalmazás következő generációját képviseli, így telepítés után megtartja a felhasználók korábbi beállításait.

A Google bejelentésében kiemeli, hogy a Backup and Syncet kifejezetten a konzumer közönségnek szánja, az üzleti G Suite ügyfeleknek azt javasolja, egyelőre maradjanak a korábbi Drive appnál - amelyet ennek megfelelően nem is frissít esetükben automatikusan az új alkalmazásra. A ráncfelvarrás ugyanakkor a vállalati felhasználók felé is úton van, nekik a márciusban bejelentett Drive File Stream megoldását szánja a gyártó, amely az Early Adopter Program résztvevőinek már elérhető. A funkcióval egy-egy fájl megnyitásához nem kell azokat külön letölteni, a rendszer automatikusan streamelni kezdi azokat a felhasználók igényei alapján. A cég a megoldással alacsonyabb szinkronizálási időt és kevesebb felélt helyi tárhelyet ígér.

A Backup and Sync-hez visszakanyarodva, az app egy egyszerű felületet kínál, amelyen egy legördülő menüből kiválasztható, hogy az adott gépről melyik könyvtárakat tartsuk folyamatosan szinkronban a Google Drive tárhellyel. Itt kiválaszthatunk egy-egy könyvtárat vagy akár teljes tárhelyet, ugyanakkor érdemes rá odafigyelni, hogy a biztonsági mentések könnyen megtölthetik a Drive tárhelyet, főleg, ha az ingyenes, 15 gigabájtos konstrukcióról van szó.

Ha az ingyenes felhasználóknál az Backup and Sync nem is válik majd a teljes gép rendszeres biztonsági mentésére szolgáló megoldássá, egész biztos, hogy rengeteget dob a szolgáltatás használhatóságán, hiszen a tartalmak szinkronizálásához nem kell azokat a Drive mappába áthelyezni vagy másolni, a feltötlés "helyből" megoldható. Ezzel a Google elébe vág a rivális Dropboxnak, amelynél máig nincs lehetőség a szolgáltatás saját könyvtárán kívüli tartalmak szinkronizálására, annak ellenére, hogy egy a felhasználók által már régóta kért funkcióról van szó. A Google tehát június 28-ával lépéselőnybe kerülhet, nem lenne meglepő, ha a rivális válasza sem késne sokáig és nem sokkal később a Dropboxban is megjelenne a tetszőleges szinkronizálás lehetősége.

A Google előnye ugyanakkor nem minden esetben egyértelmű, biztonsági mentésre, különösen nagy adatállományoknál továbbra is találni jóval kedvezőbb szolgáltatásokat - ilyen például a Backblaze, amely öt dolláros havidíj, vagy 50 dolláros éves díj ellenében korlátlan tárhelyet biztosít a biztonsági mentések számára. A Drive esetében jelenleg évi 100 dollárt kell kicsengetni egy terabájt tárterületért.