Keskeny kávával jön az új Razer Blade Stealth

Frissítette Blade Stealth ultrabook szériáját a Razer: a 2016-ban rajtolt modell idei kiadásával követi a 2017-es trendeket és a változatlan méretű készülékházba nagyobb kijelzőt költöztetett - noha attól gép egyelőre messze áll, hogy versenybe szálljon az olyan pengevékony kávával rendelkező modellekkel, mint a Dell XPS 13 vagy épp a legfrissebb Lenovo ThinkPad X1 Carbon.

Az újítás ezzel együtt persze dicséretes, a korábbi 12,5 hüvelykes kijelző azzal idén 13,3 hüvelykre hízott, a panelt övező keret pedig 50 százalékkal vékonyabb lett. Az eszközben érintésérzékeny IGZO panel dolgozik, 3200x1800 pixel felbontással, amelytől a gyártó a teljes sRGB színpaletta mellett 400 nites fényerőt ígér. Az idei hardverhullámra a cég a processzor terén is felült, a gépben Kaby Lake szériás, kétmagos Intel Core i7-7500U lapka dolgozik 3,5 megahertzes turbófrekvenciával, Intel HD Graphics 620 grafika társaságában, az eszközben továbbá 16 gigabájt RAM-nak és egy terabájtos PCIe SSD-nek is jut hely.

Az ultrabookokról a csatlakozófelhozatal az eszközök könnyebbé és vékonyabbá válásával egyre kikopik, a Razer Blade Stealth-en egy HDMI 2.0a aljzatot, két hagyományos USB 3.0 portot és egy Thunderbolt 3 támogatással érkező USB-C aljztatot is találunk. Tavalyi Blade ultrabookjával a Razer az új generációs, notebookos külső GPU megoldások egyik úttörőjének számított, ez a dokkolási-bővítési lehetőség természetesen idén is adott. Az USB-C aljzaton keresztül a Blade Stealth-hez is csatlakoztatható a Razer Core külső GPU-háza, amely egy sor két egység magas, teljes hosszúságú PCI-Express x16 grafikus kártyát támogat, a palett az AMD termékeknél az R9 285-től egészen az RX 480-ig, az Nvidiánál pedig a GeForce GTX 750-től a GTX 1080 Ti-ig terjed. A kiegészítő emellett négy plusz USB 3.0-s USB-A csatlakozót és egy gigabites Ethernet portot is biztosít. Az asztali teljesítmény viszont még akkor sem olcsó, ha a kiszemelt grafikus kártya már megvan: a Razer Core nettó 500 dollárt kóstál.

Ami a Blade Stealth dimenzióit illeti, az eszköz egy darabból mart alumíniumháza maradt nagyjából 13,1 milliméter vékony, a 13,3 hüvelykes eszköz tömege pedig stílusosan 1,33 kilogramm. A gyártó a készülékhez 9 órás akkus üzemidőt ígér, ugyanakkor nem bízza a dolgot a véletlenre, rögtön egy külső akkumulátort is ajánl a géphez, amellyel megtoldva az már 15 órát is bírhatja szuflával. A 12800 mAh kapacitású Razer Power Bankról okostelefonok és egyéb eszközök is tölthetők - a kiegészítőért nettó 150 dollárt kell kicsengetni.

Az izmos hardver mellett a Razer Blade sorozat pozitívuma, hogy annak dacára, hogy "gamer" készülékről van szó, a gyártó nem érezte kötelezőnek a korai Power Rangers filmek látványvilágát idéző formatervet, helyette egy egyszerű, letisztult, lényegében bármilyen környezetben vállalható notebookokat tervezett. Az új verziónál sincs ez másképp - noha az extravagáns külsőt a cég teljesen azért nem tudta elengedni, az szerencsére kimerül a billentyűzet színes háttérvilágításában, amely billentyűnként egyedileg szabályozható.

A 13,3 hüvelykes kiadás mellett a cég a korábbi, 12,5 hüvelykes kiadást is megtartotta, hasonló hardveropciókkal, illetve annyi különbséggel, hogy fura módon a kisebb panel érhető el 4K felbontásban, illetve ez 4 dekával könnyebb az új kiadásnál. Ettől eltekintve azonban a készülékház méretei és a többi paraméter is megegyezik. A kisebb változat fekete színben kapható, a nagyobb modellnél pedig egy sötétszürke "gunmetal" variáns is megjelenik, ennek hátlapján a Razer logó már nem világít, csak diszkréten bele van csiszolva a hátoldalba. A kisebb modell ára nettó 900, a 13,3 hüvelykes Razer Blade Stealth-é pedig nettó 1400 dollárról indul.