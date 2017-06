Mattot adott az iparnak a Telenor a korlátlan adattal

Valószínűleg nem számított rá a két versenytárs szolgáltató, hogy a Telenor Magyarország idén tavasszal korlátlan adatforgalmat biztosító okostelefonos tarifákkal áll elő, legalábbis ez olvasható ki az operátorok eddigi nyilatkozataiból. A Hello Data egyébként is rendkívül rossz időzítéssel érkezett a Telekom és a Vodafone számára, hiszen előbbi szintén tavasszal újította meg teljes mobiltarifa-portfólióját, utóbbi pedig április végén vezette be kvázi-korlátlan adatot kínáló promócióját (Adatmilliomos).

A korlátlan adattól félnetek nem kell...

A Magyar Telekom egy tavalyi promócióját leporolva, egyben a Vodafone "Adatmilliomos" kampányát ellensúlyozva a tegnapi naptól augusztus 31-ig, vagyis a három nyári hónapban korlátlan adatforgalmat biztosít azoknak az ügyfeleknek, akik a megújult portfólió két legdrágább tagjára, a Mobil L-re vagy XL-re két év hűséget vállalnak, vagy vállaltak korábban.

Fontos különbség ugyanakkor a Vodafone és a Telekom promóciója között, hogy előbbi nem köti semmilyen fix dátumhoz a kedvezményes időszak kezdetét, ráadásul automatikusan aktiválja is a korlátlan (hivatalosan 1 millió megabájt) adatkeretet azoknak, akik két évvel meghosszabbítják Red előfizetésüket, vagy új Red előfizetést kötnek. A Telekomnál a kedvezmény igénybevétele opt-in jellegű, vagyis csak azoknál él a korlátlanság, akik azt a Telekom applikációban aktiválják.

Bár a Telekom mai sajtóközleményében hosszasan ecseteli a korlátlanság előnyeit, különösen az aktívabb, nyári, nyaralási időszakban, a telekomos felsővezetők elmúlt napokban adott nyilatkozataikban kiálltak a fix adatkereteket biztosító új portfólió mellett. "Ha a korlátlanságról ajánlatként beszélünk, mi úgy látjuk, hogy tarifáink pont azt nyújtják, amire az ügyfeleinknek jelenleg szükségük van. A legtöbb felhasználónk néhány gigabájt adatot forgalmaz havonta, ez a volumen akkor sem lenne érdemben több, ha korlátlannak nevezett csomagokat kínálnánk, ugyanakkor a nagyobb adatmennyiségre vágyók akár 30 gigás csomagot is választhatnak a jelenlegi portfóliónkból" - nyilatkozta a portfolio.hu -nak a héten Christopher Mattheisen, a Telekom vezérigazgatója.

A szolgáltató új portfóliójában csakugyan elérhető 30 GB-os mobilnet-keretet biztosító ajánlat, ennek ára a minimálisan vásárolható hangcsomaggal (Mobil S, havi 80 benne foglalt perccel vagy SMS-sel) havi 12 ezer forint, két év hűségvállalással. A Telenor legolcsóbb, minimális beszédperceket (50 perc vagy SMS) kínáló Hello Data S tarifája ennek az összegnek pontosan a felébe kerül, ráadásul hűséget sem kell vállalni ehhez a havi díjhoz - az igazi okostelefonos mobiladat-nagyfogyasztók tehát sokkal jobban járhatnak a Telenor ajánlatával.

Emellett nem lehet megfeledkezni arról a szempontról sem, hogy a relatíve alacsony átlagos ügyfelenkénti havi adatforgalom és a tarifák által kínált adatkeret, valamint azok árfekvése között összefüggés van. Vagyis amíg az ügyfelek abban a hitben élnek, hogy a mobilos adatforgalom drága, illetve ténylegesen jelentős anyagi megterhelést jelent számukra a magasabb limitet biztosító tarifák használata, addig a fogyasztásuk sem fog érdemben nőni. Ebből a szempontból hasonló pszichológiai hatásról beszélhetünk, mint a roaming esetén, ahol eredendően az az alap hozzáállás az ügyfelek részéről, hogy a külföldi mobilhasználat drága, ezért az előfizetők jelentős hányada inkább be sem kapcsolja okostelefonját külföldön.

Korlátlan hang oké, korlátlan adat nem oké

A Telenor korlátlan ajánlataival kapcsolatban múlt héten nyilatkozott Király István, a Vodafone Magyarország Vállalati Szolgáltatások Üzletágának vezérigazgató-helyettese is. Bár a beszéd- és SMS-szolgáltatásokat illetően éppen a Vodafone állt elő először korlátlan ajánlattal (Red tarifák), Király egy rádióinterjúban kiemelte, hogy míg a korlátlan beszédnek az idő "ésszerű" korlátokat szab (vagyis senki nem fog a nap 24 órájában telefonálni csak azért, mert ezt korlátlanul megteheti), addig a korlátlan adatcsomagoknál az ügyfelek jóval könnyebben túlterhelhetik a hálózatot.

Ami a hálózati kapacitásokat illeti, ezen a téren egyébként éppen a Vodafone Magyarország rendelkezik a legnagyobb tartalékokkal, hiszen egységnyi spektrumra átlagosan kevesebb előfizető jut a cégnél. A szolgáltató helyzetét ugyanakkor nehezíti, hogy a Telekom és a Telenor megosztotta egymással az LTE800-as hálózatának rádiós kapacitását, ezzel a vidéki régiókban jelentősen feltornászva a cellakapacitást.

Nem hivatalos forrásból úgy tudjuk, hogy a nyilatkozatok dacára a Vodafone-nál már gőzerővel készül egy a Hello Data-hoz hasonló felépítésű, annak ellensúlyozására szánt lakossági ajánlat, melyet akár már a következő napokban bevezethet portfóliójába a szolgáltató.