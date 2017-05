Új API-stratégia a Twitternél

Önálló termékké válik a Twitter Kit - jelentette be a közösségi szolgáltatás fejlesztői blogján. Ez az SDK egyes Twitter-funkciók integrálását teszi lehetővé mobilos fejlesztőknek. A Twitter Kit 3 ennek megfelelően a napokban már önálló termékként érkezett, leválva a cég korábbi, Fabric névre keresztelt masszívabb SDK-járól.

Az SDK-t a Twitter a népszerűbb fejlesztői megoldásokkal előrecsomagolja, a Kit 3 CocoaPods és jCenter formátumban lesz elérhető iOS és Android fejlesztők számára. Az új kiadás egy megújult szerkesztőfelületet kínál (ebben írhatja a felhasználó a tweetet), és támogatja a linkek, képek, videók megosztását is - olyanok számára is, akiknél nincs telepítve a Twitter alkalmazás. A Kit 3-mal a Twitter autentikációs platformja is fejlődött, amely immár aktívan használja a natív Twitter alkalmazás adatait (ha telepítve van), mind beléptetéshez, mind más Twitter-tevékenységhez - ehhez egyszerűen ki kell választani a már belépett felhasználói fiókot és már használható is a szolgáltatás külső appokban.

Egységes API-szettet kínálni

A Twitter Magyarországon nem érte el a kritikus tömeget, világszerte azonban igencsak releváns és egyedi kommunikációs platformnak számít. A platformra ugyanis rengeteg alkalmazás építhető - politikai érzelemelemzéstől közösségi CRM-ig, a PR-krízisek kezelésétől a komplex analitikáig sokféle felhasználási módozata van a felhalmozott adatoknak. Nem véletlen, hogy a legnagyobb informatikai megoldásszállítók az SAP-tól a Microsoftig komolyan építenek a szolgáltatásra, a startupok, az ötletes kis megvalósítások azonban fájóan hiányoznak, ezen segítene most a cég.

A Twitter még április elején jelentette be, hogy gyökeresen megújítja API-platformját, amelyen keresztül partner cégek férhetnek hozzá a szolgáltatásban keletkező tartalomhoz. Első lépés az egységesítés, az évek során ugyanis felvásárlásokkal és belső fejlesztésekkel nagyon szerteágazó és bonyolult lett az API-készlet, az egyes hívások egészen másképp működtek attól függően, hogy éppen mire volt szüksége a partnernek. A jövőben csak három szabványos API marad, egy a Firehose szolgáltatáshoz, egy a Twitter archívumához és egy az egyes fiókokhoz tartozó aktivitáshoz.

Komoly probléma volt a múltban, hogy egyes szolgáltatásokat erősen "nagyvállalatira" árazott a Twitter, például a Firehose illetve a Gnip API túl drágának bizonyult kezdő startupok számára. Az új üzleti modell ezen kíván segíteni: mindhárom API-készlet használatalapon skálázódik árban, sőt, hamarosan mindhárom kínál majd ingyenes belépő szintet is. Ettől a Twitter azt reméli, hogy a költségek nem fojtják meg az innovációt és nem csak a nagyok tudnak ütős szolgáltatást építeni a Twitter platformra, hanem újra megjelennek a startupok is.

A Twitter és a fejlesztők kapcsolata sosem volt felhőtlen. Nem egyszer fordult elő, hogy a cég drámai irányváltást hajtott végre az üzleti modellben és ezzel fejlesztők százai (ezrei) alól húzta ki a szőnyeget (például a külső fejlesztésű Twitter-appok kiherélésével). A cég most tisztább kommunikációval, egyértelműbb, átláthatóbb üzleti modellel szeretné ezeket a helyzeteket elkerülni - és visszaszerezni a kisebb fejlesztőcsapatok bizalmát.