Legyőzte a Google AI a legjobb Go-játékost

Mindössze fél ponttal, de legyőzte a Google AlphaGo a jelenleg a világ legjobbjaként számon tartott go-játékost, Ke Jie-t - írja a The Next Web. A kínai eredetű go táblajáték az összetettsége miatt a sakk mellett, illetve azt követően az egyik legnépszerűbb tesztelési területe a mesterséges intelligenciának. A játék lényege, hogy egy 19x19-es méretű táblán a játékosoknak minél nagyobb területet kell bekeríteniük a saját köveikkel, és ez a gépeknek hatalmas kihívást jelent, mert rengeteg lehetséges lépést kell előre kiszámítaniuk, és a sakkprogramozáshoz elégségesnek bizonyuló algoritmikus elvek a gónál már nem működnek.

Az AlphaGo algoritmusa a gépi tanulás és a fabejárási technikákat kombinálja, amit emberi és gépi játszmákból származó tanulással egészít ki. Korábban más programok ellen is tesztelték a fejlesztők, akkor az egy számítógépen futtatott rendszer ötszáz másik programból egy kivételével mindet legyőzte. Az igazán nehéz feladatnak viszont a világ élvonalába tartozó go-játékosok legyőzése tekinthető.

Már korábban is sikerült győzelmet szereznie a Google rendszerének, 2015-ben ötből ötször verte meg az akkori európai bajnokot - ez volt az első olyan meccs, mikor egy számítógépes goprogram "előnykő" nélkül tudott nyerni egy teljes méretű táblán. Tavaly pedig a rendszernek sikerült ötből négy mérkőzést megnyernie a tíz éve világbajnok, dél-koreai Szedol ellen. Azóta pedig a fejlesztők még tovább dolgoztak a rendszeren, amely a Google saját TPU gyorsítóját is használja.

Az AI-játékos legutóbbi iterációja a Master nevet kapta, amely már 10-szer kisebb számítási teljesítményt használ, mint a Szedolt legyőző elődje, és a Google cloud szerveréhez egyetlen PC-vel kapcsolódik - jegyzi meg az Engadget. Januárban kiderült, hogy a "Mestert" egy online játékos felületen tesztelték, ahol a felhasználók arra lettek figyelmesek, hogy a játékos egyhuzamban hatvan játékot megnyert, illetve egy esetben az ellenfele internetkapcsolatának megszakadása miatt döntetlent regisztrált a játék.

Ke Jie ellen összesen három mérkőzést játszik az AlphaGo, amelyből egyelőre egy zajlott le, és ez a mesterséges intelligencia győzelmével zárult. A Google-játékosa hamar összegyűjtött 10-15 pontot, ami korlátozta a kínai játékos választási lehetőségét, de behozta a hátrányát és sokáig a meccs fej-fej mellett haladt. Végül pedig a Google rendszere győzőtt mindössze fél ponttal. Jie szerint az ellenfele több elegáns lépést tett, különösen a 24. mozdulatot találta kiemelkedően magas szintű startégiának, amely hatással volt minden kőre a táblán.

A mérkőzés után a Google mély tanulással foglalkozó ágazatának igazgatója, Demis Hassabis elmagyarázta, hogy a rendszert a nyerési esélyek maximalizálására tervezték, nem pedig a minél nagyobb győzelem elérésére. Az igazgató azt ígérte, hogy a szombaton záródó mérkőzéseket követően a cég közzétesz egy részt a rendszer architektúrájából, annak érdekében, hogy az orvosi és gyógyszertudományba is elkezdjék beépíteni az eddigi eredményeket.