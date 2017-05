Új keresőfunkciót tesztel az Instagram

Egy újabb olyan funkció készül, amellyel az Instagram a Snapchatet másolja, ráadásul az eltűnő üzenetekről ismert cég még csak két hónapja indította el a Stories Search szolgáltatást, de imitátora már a nyomában jár. Legalábbis a TechCrunch figyelmes lett a Location Stories funkcióra a Facebook-leány alkalmazásában, amellyel összegyűjtve követhető, hogy az egyes helyszíneken éppen mi történik.

A Snap vezérigazgatója, Evan Spiegel a legelső és elég lehangoló pénzügyi negyedéves jelentése kapcsán pont azt fejtette ki, hogy kifejezetten elégedett azzal, hogy versenytársai másolják őt, mert ez a saját elöl járását bizonyítja. Azonban az Instagramon belül csak a Stories funkciót már napi 200 millióan használják, míg a Snapchaten összesen 166 millióan vannak jelen - és a jelek azt mutatják, hogy Zuckerberg a termék monetizálásában is sikeresebb.

Nem meglepő tehát, hogy a másolást az Instagram tovább folytatja, méghozzá a Snapchat első negyedévében elindult keresőjével. Ettől a szolgáltatástól Spiegel azt reméli, hogy a felhasználók könnyebben megtalálják az egyedibb "long tail" tartalmakat a közzétett történetek közül. A cég a gépi tanulás eszközeit használja ahhoz, hogy az egyes felhasználók számára érdekes sztorikat kínáljon, amelyhez vélhetően pont az Instagram videós ajánlórendszeréből merített ihletet. A Facebook alkalmazása viszont egyelőre csak a helyszínek szerint gyűjti össze a Stories elemeket és más tartalmakat.

Jelenleg Instagramon a felfedezés fülön belül tűnt fel a helyszínt jelző ikon, amely összefűzi a publikusan megosztott történetek alapján, hogy az adott helyszínről, például New Yorkból éppen milyen képet vagy videót osztottak meg nyilvánosan. Ezenkívül az egyes helyszínek oldalain láthatóak az összegyűjtött megosztott bejegyzések - ezzel pedig máris előnybe kerül a Snapchathez képest, amely nem tárolja a tartalmakat.

Egyelőre az Instagram nem akart nyilatkozni a kérdésről, de várhatóan szélesebb nyilvánosságnak is megjelenik a kereső szolgáltatás, amelynek részleteiről egyelőre csak találgatni lehet. Előfordulhat, hogy a helyszínalapú keresés mellett megjelenik majd a címke alapú keresési lehetőség, vagy pedig a bejegyzésben közölt kulcsszavakra és emojikra lehet majd keresni. A jövőben az Instagram valószínűleg azt is meg tudná oldani, hogy a helyszínadatban és a bejegyzésben sem említett kifejezésre is rá tudjon keresni a képen vagy a videón ábrázolt dologra, például a Szabadság-szoborra - ezzel pedig nem csak az aktuális történések követését támogathatná "hírcsatorna-szerűen", hanem az utazókat is segíthetné a látnivalók összeállításában. Az Instagram eddigi fejlesztéseiből kiindulva pedig valószínűleg a cég a hirdetők számára is fogja kínálni a lehetőséget, például külön kereshető és kiemelt márkákkal a felületen.

Ezzel párhuzamosan egy másik szolgáltatást is tesztel, amely szintén a TechCrunch-nak tűnt fel - hamarosan a felhasználók tudják archiválni az egyes bejegyzéseiket, például amelyeket nem kedveltek annyian vagy már nem időszerűek. Ezeket a profil tulajdonosa továbbra is látni fogja, viszont nyilvánosan már nem jelenik meg. Ennek készülését az Instagram is megerősítette, úgyhogy pár hónapon belül megjelenik a felületen.