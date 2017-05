Új rendszerrel venné át az IoT eszközök gyeplőjét a Google

Új, kifejezetten IoT megoldások mögé szánt felhős szolgáltatást indított a Google. A nagy számú, egymástól távol elhelyezett eszköz kezelését, illetve az azokból érkező adatok feldolgozását (és nem utolsó sorban a biztonságos kapcsolat fenntartására) célzó, Cloud IoT Core nevű termékkel a cég teljes portfóliót igyekszik kínálni az IoT megoldások kiszolgálásához.

A Cloud IoT Core a Cloud Pub/Sub üzenetküldő infrastruktúrára építve aggregálja a szétszórtan elhelyezkedő eszközök adatait, amelyeket aztán a vele szorosan integrált Google Cloud analitikai szolgáltatásainak továbbít. A megoldással az adatgyűjtés valós időben zajlik, az adatstreamet pedig a fejlesztők a fejlett analitikai eszközökön túl egy sor más területen, többek között gépi tanuláshoz is felhasználhatják, például egy adott üzem működési hatékonyságának növelésére, vagy a munkafolyamatok optimalizálására.

A megoldás automatikus terheléselosztással, illetve horizontális skálázódással kiegészített protokollvégpontokkal dolgozik, hogy minden körülmények között simán menjen az adatfeldolgozás. A Cloud IoT Core továbbá támogatja a szabványos MQTT protokollt, így a már kihelyezett eszközökben nincs szükség jelentős firmware-átszabásra. Ha pedig már utóbbiaknál tartunk, a rendszer természetesen az Android Things platformot, illetve a hozzá tartozó automatikus firmware-frissítéseket is támogatja.

A keresőóriás a Cloud IoT Core-t két fő részre osztja, ezek a Device Manager, illetve a Protocol Bridge. Előbbivel az egyes eszközök biztonságosan és egyszerűen kezelhetők és konfigurálhatók, akár előre programozottan, akár konzolon keresztül. Ez a komponens felel az egyes eszközök azonosításáért mikor azokkal a kapcsolat létrejön, illetve azok távoli vezérlése is rajta keresztül valósítható meg. A Protocol Bridge biztosítja a kapcsolódási végpontokat az eszközök számára, a már említett natív MQTT támogatással kiegészülve. Ugyancsak ez az elem felelős a készülékekből érkező telemetriai adatok továbbításáért a Cloud Pub/Sub felé, amely aztán eljuttatja az információkat az analitikai rendszerekhez és hét napig biztonsági másolatot is tárol azokról.

Az eszközökkel való kommunikáció tanúsítványalapú azonosításra, illetve TLS 1.2-re támaszkodik, a szolgáltatás továbbá "szerver nélküli", használatához nincs szükség semmilyen előzetes szoftvertelepítésre, és a skálázódási folyamatokat is automatikusan a terheléshez igazodva végzi. Az eszközregisztráció, üzembe helyezés, illetve azok későbbi működése REST API-n keresztül automatizáltan menedzselhető. Mindezeken túl a keresőóriás érthető módon saját további rendszereit is erősen ajánlja az IoT Core mellé, az szorosan integrálható a Google Big Data Analytics és gépi tanulási megoldásaival, mint a Dataflow, BigQuery, Bigtable, ML vagy a Data Studio. Az új termék jelenleg privát béta verzióban érhető el, azt ugyanakkor már egy sor Google Cloud Platform partner már most használja, beleértve a Microchipet, a Sierra Wirelesst, sőt az Intelt is.

A Google még épp időben tekeri fel potmétert az IoT piacon, miután a Microsoft is néhány napja zajlott fejlesztői konferenciáján jelentette be a területet célzó újdonságait - igaz a vállalat épp az ellenkező irányból támad. Az új Azure IoT Edge a felhős IoT backend helyett bizonyos logikát közvetlenül az eszközök mellé húz le, így akár néhány ezredmásodpercre leszorítva a késleltetést bizonyos kritikus rendszerek esetén. A megoldással ráadásul nem kell két külön vezérlést írni a felhős és helyi környezethez, elég az algoritmust egyszer implementálni, az egyszerűen Docker-csomaggá alakítható és leküldhető a helyben futó vezérlőre - ugyanakkor akárcsak a Google Cloud IoT Core, az Azure IoT Edge is egyelőre fejlesztői előnézeti státuszban férhető hozzá.