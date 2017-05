Már az MKB ügyfelei is fizethetnek NFC-vel

Nem verte nagy dobra egyérintéses mobilfizetési szolgáltatásának rajtját az MKB, az NFC-s fizetést lehetővé tevő MKB Pay alkalmazás néhány nappal ezelőtt, különösebb felhajtás nélkül élesedett a Play Store-ban, éppen megelőzve a Telenor tegnap bejelentett, hasonló MobilPass szolgáltatását. Az app érkezéséről persze már egy ideje tudni lehetett, ennek kapcsán Hetényi Márk, a lakossági és digitális üzletágának vezérigazgató-helyettese már februárban, a FinTechRadar konferenciáján is lényegében kész tények elé állította a közönséget, illetve a nemrég zajlott FintechShow-n is ott feszült az MKB Pay-es molinó.

Most viszont már nem csak a mézesmadzagot húzza az ügyfelek előtt a pénzintézet, a mobilfizetési alkalmazást már bárki letöltheti a Play Store-ból. A szolgáltatás HCE-alapú, így nem igényel speciális SIM-kártyát, netán plusz ügyintézést a bankfiókokban, az app telepítése és a regisztráció után a kért adatok bepötyögésével azonnal regisztrálhatók a felhasználó bankkártyái - egy kártya akár három készüléken is virtualizálható. Ahogy a hasonló termékeknél megszokhattuk, a fizetéshez itt sincs szükség aktív internetkapcsolatra, anélkül is gond nélkül lebonyolítható.

Az MKB Pay igénybevételéhez tehát az appon túl csak egy androidos okostelefonra van szükség (más platformokat a szoftver nem támogat), amely rajta van a MasterCard által jóváhagyott mobileszközök listáján - szerencsére elég hosszú lajtromról van szó. Azt is érdemes észben tartani, hogy a virtuális kártyák lejárata a virtualizációtól számított 3 év, így nem feltétlenül egyezik meg azok plasztik testvéreiével. Az appba felvitt kártyák egy a banktól SMS-ben kapott kóddal vagy az MKB TeleBANKár ügyfélszolgálaton keresztül is aktiválhatók.

A fizetés folyamata a konkurenciához mérve kissé körülményesre sikerült: a már említett Telenor MobilPassnál, akár a kikapcsolt telefonnal is fizethetünk, az ugyancsak rivális Gránit Paynél pedig elég, ha a telefont kijelzőjét felébresztjük, és le is zavarható az NFC-s tranzakció. Az MKB Pay-nél ehhez képest mindenképp meg kell adnunk a szolgáltatáshoz regisztrált hatjegyű PIN-t. Ezt megtehetjük az app megnyitását követően, így egy percen belül a kód újbóli megadása nélkül fizethetünk, vagy a készüléket a POS terminálhoz érintve: ekkor a telefon elkéri a kódot, a fizetést pedig egy második érintéssel zárhatjuk le. Az eddigi példáknál valamivel komótosabb folyamatra biztonsági okokból van szükség - vélhetően az MKB által felmért ügyféligényeknek megfelelően - nem kizárt azonban, hogy a kötelező jellegű PIN-pötyögés később opcionálissá válik.

Az MKB Pay tehát a Gránit Pay után másodikként, a Telenor MobilPasst orrhosszal előzve tűnt fel a hazai "újhullámos" mobilfizetési palettán. A FinTechZone azt az érdekességet is megtudta az MKB-től, hogy a bank a szolgáltatást kevesebb mint egy év alatt rakta össze, ami különösen annak fényében látványos teljesítmény, hogy a pénzintézetnél ezzel párhuzamosan a folyószámlavezető-rendszer cseréje is zajlott. A Play Store-os rajttal természetesen nem ér véget az MKB Pay fejlesztése, az ígéret szerint a szolgáltatás a későbbiekben mobiltárca funkciókat is kap.

