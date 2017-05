Növekvő bevétel, gyatra kilátások - elfenekelték az AMD-t

Növekvő bevételei dacára veszteséges negyedévről számolt be az AMD a 2017 Q1-es időszakra vonatkozó pénzügyi jelentésében. A chipgyártó 984 millió dolláros forgalmat bonyolított, ami 18 százalékkal több, mint az egy évvel korábbi összeg, ugyanakkor profitot még nem termelt a vállalat, 73 milliós veszteséget könyvelhetett el. Ez mindenesetre szemmel láthatóan erősödő tendenciát jelent, a kiesés ugyanis 33 százalékkal kisebb, mint 2016 első negyedében.

A legtöbb bevételt nem meglepő módon a vállalat elsősorban asztali PC-kbe és notebookokba szánt processzorokkal, chipsetekkel, illetve grafikus egységekkel foglalkozó Computing and Graphics divíziója hozta a konyhára, 593 millió dollárról van szó, közel 29 százalékkal többről, mint egy éve. Az üzemi veszteségből is jelentősen le tudott faragni a gyártó, azt 2016 elejéhez képest több mint 78 százalékkal nyeste vissza, így a részleg 15 millió dolláros mínusznál állt meg. A lendületet Ryzen processzorok első körös eladásai segítették, a márciusban érkezett Ryzen 7 még épp meg tudta emelni a negyedév számait. A GPU-k eladásai is erősödtek, az asztali és a notebookos szegmensben egyaránt. Az utóbbit különösen a Polaris-alapú GPU-k dobták meg.

A vállalat túlnyomórészt beágyazott és szerverprocesszorokkal foglalkozó, valamint részben testreszabott SoC-kat, játékkonzol-komponenseket gyártó Enterprise, Embedded and Semi-Custom szegmense is előrelépést produkált a bevételek terén, és nyereséges is tudott maradni, igaz alacsonyabb profittal mint egy évvel korábban. A részleg bevételei 5 százalékkal gyarapodtak, így 391 millió dollárnál álltak meg. Az üzemi nyereség 9 millió dollár lett, 43 százalékkal kevesebb, mint egy éve - az AMD szerint a szerveres processzorok fejlesztési költségei haraptak bele az eredménybe.

A hízó bevételekért itt a Sony és a Microsoft konzoljai felelnek, a vállalat komoly keresletre számít az év hátralévő részében is - már csak a Microsoft küszöbön lévő 4K-képes Project Scorpio konzolja miatt is. A divízióra persze még komoly kihívások várnak az év hátralévő részében, ilyen a Naples szerverprocesszor közelgő rajtja, amely az első lépés a cég hosszútávú tervében, amellyel az adatközpontokat venné ostrom alá.

Az AMD-nek akadtak a fenti részlegekbe nem sorolható kiadásai is, többek között átstrukturálási költségek - ezek összesen 23 millió dolláros üzemi veszteséget termeltek, számottevően, mintegy 85 százalékkal többet mint tavaly ilyenkor. Noha a vállalat beszámolója szerint elégedett az évet indító eredményekkel, és erős 2017-re számít, amelynek vitorlájába többek között az említett Naples platform és a Project Scorpio is fog majd szelet.

A második negyedévre kiadott előrejelzések azonban némileg kiborították a befektetőket, az AMD mindössze 17 százalékos bevételnövekedést vár a tavalyi (tragikus) második negyedévhez képest, egész évre pedig "alacsony két számjegyű" éves növekedést prognosztizál. Ezek messze a befektetői várakozások alá pozicionálja a cég növekedését, a legtöbb elemző a Ryzentől (meg úgy általában az idei termékportfóliótól) ennél lényegesen nagyobb ugrást várt - ennek megfelelően a tőzsdén az AMD-papírok 18 százalékos mínusszal nyitottak.