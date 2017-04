Kiterjeszti a Twitch a pénzkereső streamerek körét

Bejelentette a Twitch az Affiliate Program elindulását azok számára, akik nem részei partnerprogramnak, de már elkezdenének komolyabban a videostreamek készítésével foglalkozni, és a bevételek segítségével építeni a közösségüket. Az Amazonhoz tartozó videós portál abból a problémából indult ki, hogy sokan teljes munkaidőben dolgoznak a játékközvetítések mellett, és így nem tudnak megfelelően növekedni. Márpedig a platformnak az az érdeke, hogy minél több népszerű streamer legyen, akik nagy közösséget vagyis sok felhasználót vonzanak a csatornájukra.

A feltörekvő videósokat főleg azzal segítené az Affiliate Program, hogy hozzájuthatnak a Cheering Bits ikonokból befolyó összegekhez, amelyekkel a rajongók kiemelhetik az üzeneteiket, és közben támogathatják a kedvenc játékosaikat -, akiknek nagyjából minden Bit után 1 cent a részesedésük. Önmagában ez talán kevésnek tűnik, de már több mint egymilliárd ilyen elemet osztottak ki az üzenetküldők a cheering rendszer tavaly nyári indulása óta a TechCrunch értesülései szerint. A népszerűségét mutatja, hogy a konkurens YouTube Gamingnek is megtetszett a szolgáltatás, és Super Chat néven beépítette a saját rendszerébe.

A Twitch Affiliate esetében csak a hagyományos elemek közül választhatnak a felhasználók, és a játékosok 60 napos kifizetési határidővel juthatnak hozzá a befolyó összegekhez. Eközben a Twitch partnerpogramban lévő videósok már testre szabott fizetős ikonokat is létrehozhatnak, amelyért 45 napon belül megkapják a bevételt. Továbbá a Cheer Chat Badge a jövőben is csak profik számára elérhető, amely azt jelzi, hogy a rajongók az adott csatornát eddig mennyi Bittel támogatták, a partnerek pedig ezenkívül egy Verified Chat Badge jelzést is kapnak.

Emellett még több olyan szolgáltatás lesz, amelyhez a Twitch Affiliate tagjai csak a későbbiekben juthatnak hozzá, ilyen a bizonyos mennyiségű előfizető után járó saját emotikon készítése. A partnerek legfeljebb 50 ilyet adhatnak közzé a csatornán belül, de ehhez már legalább hétezer előfizetővel kell rendelkezniük - ezzel szemben a feltörekvő videósoknak legfeljebb csak egy saját emotikonjuk lehet. Azt múlt héten tette közzé a játékos közösségi oldal, hogy a hagyományos 5 dolláros havi előfizetői csomag mellett hamarosan 10 dollárral vagy 25 dollárral is támogathatják a felhasználók a tartalomkészítőket, egyelőre béta verzióban - ezek a streamer számára több előfizetőnek számítanak, így a csatorna gyorsabban juthat új emotikonokhoz, a csomagot kiválasztók pedig hirdetés-mentesen nézhetik a videókat.

Továbbá pár hónapja jelentette be a Twitch, hogy a felületen keresztül a kiadók játékokat is értékesíthetnek a Twitch Launcher alkalmazáson keresztül, amelyekből a streamerek is kapnak részesedést, az iparági híresztelések szerint 5 százalékot. Ez egyelőre továbbra is a profik kiváltsága, de a bejegyzés szerint számukra is elérhető lesz majd ezzel kapcsolatos prémium funkció, és a partnerprogramon kívüli "közepes szintű" játékközvetítőknek is hamarosan kitalálnak valamilyen megoldást a részesedéshez. A hirdetésekkel ugyanez a helyzet, amelyekből a profiknak jönnek majd a prémium lehetőségek, de a többiekre is vár majd hirdetési megoldás.

Hogy ki lehet az Affiliate Program tagja, azt a Twitch dönti el, és a jelöltek emailből értesülhetnek majd erről, illetve a belépés feltételeiről, de nem kell semmilyen jelentkezést kitölteniük - ellentétben a partnerprogramba jelentkezéssel. A kiválasztási folyamat még fejlődik, ahogy írja a bejegyzés, de kezdetben figyelembe veszik, hogy a csatornán az elmúlt 30 napban legalább 500 perc közvetítés legyen minimum 7 különálló napról, és átlag 3 egyidejű nézővel, továbbá a csatornának 50-nél több követője legyen - de ezeknek az elérése nem vonja maga után az azonnali csatlakozási lehetőséget. A határidővel kapcsolatban a Twitch mindössze annyit közölt, hogy "néhány héten belül" elkezdi kiküldeni ezeket az üzeneteket, az indulásról a nagyközönség pedig Twitteren a Twitch csatornájáról értesülhet majd.

Az utóbbi időszak fejlesztéseiből jól látszik, hogy az Amazon igyekszik minél nagyobb felhasználóbázist kiépíteni a Twitch körül, és valamilyen jövedelmet biztosítani a tartalomgyártók számára. Jelenleg összesen 2,2 millió streamer használja az oldalt havi szinten, akik közül 17 ezer tagja a partnerprogramnak, a havi egyedi nézőszám pedig 100 millió volt - közli a TechCrunch. Az Affiliate Program azt teszi majd lehetővé, hogy még több játékos részesülhessen bevételből a munkájáért, és ezáltal a Twitch is. Az viszont egyelőre nem derült ki, hogy akár nagyságrendileg mennyien kapnak majd meghívást az induló programba.