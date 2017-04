HWSWeekly: hasta la vista Kaby!

Még mindig nagyon örülünk, hogy ingyen van a StarCraft, 4K-ban pedig még fizetünk is érte - annak viszont már kevésbé, hogy csak a Windows 10-et engedi be a Microsoft a Kaby Lake klubba, és ezzel valószínűleg nem vagyunk egyedül. Közben a Google átveszi az adblock-kontrollt, és nem hivatalos források szeirnt hirdetésblokkolót tesz a Chrome-ba. Merész stratégia, lássuk, hogy válik be neki!