Teljesen újrahasznosított anyagokra térne át az Apple

A hátrahagyott hulladék csökkentését tervezi az Apple, és mindent újrahasznosított anyagokból állítana elő a napokban közzétett "Környezetvédelmi felelősségvállalásról" szóló jelentése szerint. Ez már a tizedik változata az évente megjelenő kiadványnak, amelyben a vállalat beszámol az eddigi előrehaladásról és a következő környezetvédelmi céljairól. A fő távlati célkitűzések közé tartozik, hogy az újrahasznosított energiaforrások használatával a cég csökkentse a klímaváltozásra gyakorolt hatását, megőrizze az értékes erőforrásokat és úttörő legyen a biztonságosabb anyagok felhasználásában a termékek és a folyamatok kapcsán. Ezúttal nem kisebb tervet vázolt fel a cég, mint hogy a jövőben száz százalékban újrahasznosított anyagokból állítaná elő a termékeit, többek közt az iPhone-okat.

"Zárt ellátási lánc" biztosítaná, hogy az új termékek a régiekből jöjjenek létre, a hagyományos lineáris lánc helyett, amelyben a bányászat jelenti az előállítás alapját, majd végül a termék hulladékként végzi, és kezdődik a folyamat elölről. A pontos kiutat még az Apple sem tudja, és a kitalálásához sem tűzött ki nyilvános határidőt, a szándékában viszont eltökéltnek tűnik. Ehhez olyan zárt beszállítói láncot alakítana ki, amelyben az alapanyagok is csak megújuló erőforrásokat és újrahasznosított anyagokat tartalmaznak - a kiadvány szerint eddig hét nagy beszállító partnert sikerült meggyőzni a cégnek, hogy a jövő év végéig térjen át az új modellre.

A vállalat eddigi eredményei közé tartozik, hogy 2016-ban a felhasznált elektromos áram 96 százaléka már megújuló erőforrásokból származott. Így a cég 585 ezer tonnával kevesebb szén-dioxidot bocsátott ki a hagyományos fogyasztáshoz képest. 24 országban már teljes mértékben újrahasznosítható megoldásokkal dolgozik, beleértve az Apple adatközpontokat is. Az új Apple Park is ennek a szellemében száz százalékban megújuló erőforrásokra épül, 80 százaléka nyitott terekből áll, a környékére pedig kilencezer szárazságtűrő fát ültettek. A fákkal kapcsolatban pedig azt az eredményt is elérte a cég, hogy a dolgozó erdő (working forest) modellben ültetett fák az Egyesült Államok és Kína területén már teljes mértékben lefedik az Apple termékek csomagolásához szükséges papíranyag-szükségletet.

Ezenkívül további kis lépésekkel igyekszik hozzájárulni a cég a környezetvédelemhez, amelybe beletartozik, hogy a vásárlók visszavihetik a már nem használt készülékeiket a boltba az Apple Renew program keretében. A cég pedig közben kidolgozta az okostelefonokat szétszerelő Liam robotsort, amely meg tudja állapítani, hogy mely alkatrészek megfelelően magas minőségűek az újrahasznosításhoz. A legnagyobb kihívást egyébként az jelentette, hogy az alumíniumot olyan formában nyerje ki a robot a termékekből, hogy annak a minősége ne sérüljön.

Két Liam robotsor a számítások szerint 2,4 millió telefont tud feldolgozni egy év alatt, amelyet most az Apple kísérleti újrahasznosítási technológiaként tesztel. Ennek az eljárásnak köszönhető, hogy a Mac minibe már az iPhone 6 alumínium-burkolatait is beolvasztották a tervezők, és most ennek a kiterjesztésén dolgoznak még szélesebb körben - a zárt hurkú lánc nagyjából így képzelhető el, bár ehhez még sokat kell tennie a cégnek, ha minden termékét ilyen formában szeretné megalkotni.