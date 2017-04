Az AMD miatt gyorsíthat ütemtervén az Intel

A korábban kiszivárgott időpontoknál jóval korábban érkezhet meg az Intel két új asztali platformja. A hat-, nyolc-, tíz-, és tizenkétmagos processzorokat felvonultató Basin Falls HEDT (high-end desktop) platform a harmadik helyett már a második negyedévben a piacra kerülhet. Ennél is többet gyorsíthat a hatmagos processzorokat (is) takaró Coffee Lake megjelenésén az Intel, ami a DigiTimes szerint 2018 eleje helyett már az idei nyár végén felkerülhet a boltok polcaira. Az előrehozott megjelenéseket az AMD Zen-alapú fejlesztései katalizálhatták, ugyanis a konkurens Ryzen termékei a korábbinál (és a vártnál) lényegesen erősebb konkurenciát jelentenek az Intel termékeinek.

A Basin Falls új foglalatot, lapkakészletet, illetve egy rendhagyó megoldást is hoz, ugyanis a felhizlalt, szerveres Skylake származékok mellett egy Kaby Lake lapka is felkerült majd a 2066 érintkezőt felvonultató tokozásra. Utóbbi egyben azt is jelenti, hogy 2014 augusztusában bemutatkozott LGA2011v3 (Socket R3) foglalatot az LGA2066 (Socket R4) váltja, melybe a hat-, nyolc-, tíz-, és tizenkétmagos Skylake-X mellett egy négymagos Kaby Lake-X processzor is érkezik, előbbiek 140, utóbbi(ak) pedig 112 wattos TDP értékkel rendelkeznek majd. A magszám mellett további eltérés, hogy míg a Skylake-X a tradícióknak megfelelően négy, addig a Kaby Lake-X csak két memóriacsatornát kínál, igaz ez a gyakorlatban csak minimális hendikepet jelenthet majd.

A platformhoz tartozó lapkakészlet is a Kaby Lake-X kódnevet kapja, az X299 típusjelzéssel piacra kerülő vezérlőhub 8 darab SATA 3-as és 10 darab USB 3.0-s portot kínál majd, de ennél érdekesebb a PCI Express sávok száma, amiből 24 darabot biztosíthat a lapka. A szám meglehetősen magas, nyolccal több mint amennyit a Z270-es fejlesztés kínál. Az Intel legújabb asztali csúcsplatformjának szerepét betöltő Basin Falls a június közepére kihirdetett E3 (Electronic Entertainment Expo) kiállításon érkezhet meg, amely után nagyjából két héttel később kerülhetnek fel a polcokra a termékek, azon belül is a hat-, nyolc-, és tízmagos processzorok, valamint az azokhoz szükséges alaplapok. A tizenkétmagos csúcsmodell csak később, valamikor augusztusban érkezhet meg.

A sietséget az AMD közelmúltban kiszivárgott friss tervei motiválhatják, a konkurens ugyanis állítólag egy tizenkét- és tizenhatmagos Ryzen processzorokat felvonultató asztali csúcsplatformmal is készül, ami közvetlen konkurenciát jelenthet majd az Intel HEDT megoldásainak. Az X399-es lapkakészletre építő rendszer processzorait viszonylag egyszerű módszerrel állítja elő az AMD, két nyolcmagos Zeppelin lapkát egyetlen tokozásra építve, mindezt pedig magasabb TDP kerettel megtámogatva születhetnek meg a központi egységek, amelyek így négycsatornás memóriavezérlőt, illetve 40 PCI Express sávot kínálhatnak.

Instant kávé

Amennyiben a hírek igazak, úgy csúcsplatformja mellett a mainstreamet jelentő termékcsalád is a tervezetnél hamarabb kap frissítést, a Kaby Lake helyére érkező Coffee Lake kódnevű termékek 2018 januárja helyett már idén augusztusban piacra kerülhetnek. A 8000-es számozással érkező processzorok, továbbra is 14 nanométeren, viszont már annak második továbbfejlesztésével, a 14++ jelölésű variánssal készülhetnek, ami további finomhangolásokat takar a Kaby Lake-kel bemutatott 14+ verzióhoz képest. Ez hasonló fogyasztás mellett magasabb órajelet eredményezhet, ettől várható az Intel által korábban előrejelzett szerény, nagyjából 15 százalékos gyorsulás.

Az továbbra sem tisztázott, hogy pontosan milyen magkonfigurációkkal kerülnek piacra a Coffee Lake-re épülő processzorok, hatmagos kivitel biztosra vehető, illetve (letiltással) valószínűleg négymagos termékek is várhatóak. A korábbi hírek szerint a Coffee Lake-ben is maradnak a Skylake mikroarchitektúrára épülő, idén második életévüket betöltő processzormagok, így azonos magszám és órajel mellett nem várható előrelépés. A pletykák szerint első körben csak néhány, "K" jelölésű, azaz szorzózármentes modell kerül piacra a Z370-es lapkakészletre épülő alaplapokkal együtt, amit év végén vagy jövő év elején követnek az olcsóbb termékek.

Mindez annak fényében furcsa, hogy az asztali Kaby Lake processzorok csak idén januárban kerültek piacra, a Coffee Lake korai rajtjával pedig csak mindössze nyolc hónapig lehetnek fókuszban, ami szokatlanul rövid idő. A sietségért ugyancsak az AMD felelhet, a cég ugyanis a Raven Ridge APU-k mellett már a következő Ryzen sorozaton is dolgozik, a Pinnacle Ridge kódnevű termékek állítólag jövő év elején jelenhetnek meg, amit a kiszivárgott információk alapján az Intel nem szeretne megvárni.