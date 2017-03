Április 11-én érkezik a Windows 10 nagyfrissítése

Hivatalosan is bejelentette a Microsoft, hogy április 11-én kezdődik meg a Windows 10 következő verziója, a 1703-as kódszámmal érkező Creators Update. A frissítéssel olyan funkciók jönnek majd, mint a régi hiányt pótló Game Mode, az egységes 3D-s platform, új Edge böngésző és számos új biztonsági megoldás.

Saját tempóban

Szokás szerint a frissítési hullámot a Microsoft most is széthúzza. Tehát első körben azok a PC konfigurációk frissülnek majd, amelyekről nagy biztonsággal tudja a cég, hogy a frissítés zökkenőmentesen lezajlik. Ezt kis lépésekben követik majd a kevésbé jól tesztelt konfigurációk, míg néhány héten belül mindenkinek élesedik a frissítés.

A sietőseknek egyébként nem kell 11-ig (vagy tovább) várniuk, az RTM-ekvivalens, tehát befejezett 1703-as Windows 10 már letölthető a cég weboldaláról. Félhivatalos információk megerősítették, hogy a jelenleg elérhető legutolsó, 15058-as build számmal rendelkező béta verzió kapta meg a végleges plecsnit, az operációs rendszer ezen verzióját fogja majd teríteni a Microsoft 11-e után. Ez azt is jelenti, hogy ezt a verziót letöltve magunk is frissíthetjük a rendszert.

Szerencsére ezúttal annak is van lehetősége, aki egy kicsit kivárna - van is erre indok, az előző nagy frissítés, az Anniversary Update ugyanis még a cég rajongói szerint is "hamisítatlan katasztrófa" volt, elegendő csak a webkamerák súlyos (és teljességgel elfogadhatatlan) problémájára gondolni. Tehát van lehetőség ezúttal lemondani az első körös megtiszteltetésről, ehhez a beállítások menüben a frissítésekre majd a speciális beállításokra kattintva a "Szolgáltatásfrissítések elhalasztása" (Defer feature updates) menüpont bepipálásával lehet ideiglenesen kimaradni. Erre a Microsoft maximum négy havi türelmi időt ad - de sajnos csak a Windows 10 Pro verzióval rendelkező felhasználóknak.

Game Mode - mi ezt várjuk a legjobban.

A Home verzió esetében is van erre lehetőség - némi kerülővel. Vezetéknélküli kapcsolatot használva azt adatforgalom-korlátosnak lehet jelölni, ilyenkor a Windows automatikusan ezen a kapcsolaton nem fogja letölteni a frissítéseket, sem a Creators Update-et, sem pedig a biztonsági frissítéseket.

A Creators Update újdonságairól több részletben írtunk, itt a lazuló frissítés-szigorúságról, itt a Game Mode működéséről, itt az adatkezelés és -gyűjtés változásairól, itt a UI és az Edge újdonságairól, itt pedig a már említett 3D-s platformról írtunk hosszabban. Összességében a változások mindenképp pozitívak, a Microsoft igyekezett néhány fájdalmas hiányosságot és csorbát kijavítani, így ha stabil és megbízható a frissítés, akkor érdemes azt feltelepíteni.

Hamarabb jön látogatóba Nadella mint a Surface

Ezzel együtt a Microsoft bejelentette, hogy saját PC-családja, a Surface több országban is elérhetővé válik, Magyarország azonban továbbra sincs a szerencsések között - jó hír viszont, hogy a Surface Book with Performance Base modellért elegendő Bécsig zarándokolni. Így az az egészen abszurd szituáció áll elő, hogy a Microsoft elnök-vezérizgatója, Satya Nadella holnap úgy látogatja meg Magyarországot, hogy a cég PC-s vízióját formába öntő Surface-t továbbra sem lehet a vállalattól megvásárolni.