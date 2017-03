Spanyolország az Android, Japán az iOS legnagyobb rajongója

Bebetonozta pozícióját az okostelefonos platformok piacán az Android és az iOS, a két óriás mellett gyakorlatilag egyetlen más ökoszisztéma sem tud labdába rúgni - derül ki a Kantar Worldpanel frissen közzétett elemzéséből. A nem túl meglepő konklúzió mellett a kutatás az Android rohamos térnyerésére is rávilágít, a Google rendszere az Egyesült Államokon kívül minden piacon növelni tudta részesedését. A nyílt forrású platform térhódítása mellett két, korábban az óriások közé tartozó brand újjászületésének is tanúi lehetünk, a BlackBerry és a Nokia logójával harcba induló telefonok is részt követelnek maguknak a piacból.

A spanyolok viszik az Android zászlaját

A Franciaországot, Németországot, Spanyolországot, Olaszországot és az Egyesült Királyságot tömörítő EU5-ben az idén januárban véget ért negyedév 1,4 százalékpontos növekedést hozott az Androidnak, piaci részesedése így 74,3 százalék, az egy évvel korábbi 72,9 helyett. A rendszer terjeszkedése ugyanakkor nem ment az iOS kárára, az Apple platformja 2,4 százalékkal nőtt ugyanebben az időszakban, és 22,7 százaléknál állt meg. Az óriások a rohamosan halványuló Windows Phone vékonyka megmaradt piacrészét élik fel, amely a 2016 januárjában zárult három hónap végén 6,4 százalékon állt, idén ugyanekkor viszont már 2,7 százalékra olvadt. Ebben a tempóban a platform egy év múlva gyakorlatilag teljesen eltűnik a piacról.

Az EU5-ben Spanyolország a legjelentősebb Android-birodalom, legalábbis a rendszer részesedését tekintve: az ökoszisztéma az országban a 2016 elején mért 87,8 százalékról idén 89,4-re küzdötte fel magát, itt már nem csak a haldokló Windows Phone-tól de az iOS-től is jól láthatóan elcsábítva a felhasználókat. Az Apple platformja 11,4 százalékról idén januárban 10,2 százalékra zsugorodott a spanyoloknál. Az iOS-nek az EU5-ből jelenleg leginkább a brit piac kedvez, itt a rendszer majdnem fej-fej mellett halad az Androiddal, részesedése jelenleg 43,3 százalékon áll. Ez a szám ráadásul növekvő tendencia eredménye, egy évvel korábban még csak 38,6 százalékot tudhatott itt magáénak a platform. Az Android Nagy Britanniában ennél jóval komótosabban növekszik, 1,8 százalékpontot gyarapodott az elmúlt évben, idén januárban 54,4 százaléknál állt meg.

Szintén egészen tekintélyes piacrészt harapott ki magának az iOS az Apple számára hagyományosan erős bástyának számító Egyesült Államokban, itt a rendszer a mobileszközök kereken 42 százalékán dolgozik. Ez egy év alatt 2,9 százalékpontos növekedést jelent, és habár az Android a maga 56,4 százalékával még orrhossznyi előnyben van, a Google platformjának növekedése megállt a régióban, az az elmúlt évben összesen 1,8 százalékpontos zsugorodást produkált.

De az iOS sem tör előre mindenhol, a szoftver Kínában látványos térvesztésen van túl, részesedése nem kevesebb mint 8,4 százalékpontot zuhant, míg végül idén januárban 16,6 százaléknál állt meg. Az Androidnál a trend épp fordított, Kínában a platform valósággal szárnyal, 9,3 százalékpontos növekedéssel már a piac 83,2 százalékáért felel. Kínában egyébként az okostelefonok több mint negyedét a Huawei adta el az elmúlt évben, nyomában az Apple-lel, majd a Xiaomival. Az ország urbánusabb régióiban az időszak favoritja egyértelműen az iPhone 7 volt.

Japánban az iOS mutatja az utat

Az Apple számára Japán és Ausztrália jelent még nagy hátszelet. Az ausztrál régióban az iOS 42,4 százalékon áll, 1,2 százalékpontos éves terjeszkedéssel a háta mögött, míg ugyanitt az Android 55,7 százalékot hasít ki a piacból, igaz a riválisnál valamivel tempósabb, 3,1 százalékpontos gyarapodást követően. Japán a Kantar Worldpanel által vizsgált régiók közül az egyetlen, ahol az iOS megelőzi a Google platformját, igaz épp csak egy hajszállal: a rendszer 49,5 százalékon áll, a konkurens Android 49 százalékával szemben. Kétséges ugyanakkor, hogy meddig tart az előny, az Apple ugyanis itt 0,8 százalékos mérséklődést könyvelhetett el az elmúlt évben, míg ellenfele 0,3 százalékkal növekedni tudott.

Az elemzőcég a fentebb említett, feltámadóban lévő brandekre is kitért, kiemelve, hogy a Nokiának különösen az EU5-ben jók az esélyei, ahol máig kiemelkedő márkahűséget tudhat magáénak a vásárlóközönségben - de a HMD Global által a Nokia logójával fémjelzett, középkategóriás Androidot futtató eszközök viszonylag barátságos árazása is segítheti a brand sikerét.

Nem tudja leküzdeni a fragmentációt az Android

Ha már a piacrészeket szemlézzük érdemes röviden a rendszerverziók eloszlására is kitérni: az App Store 2017. feburár 20-i adatai alapján iOS-en az eszközök döntő többsége, mintegy 79 százaléka futtatja a rendszer legfrissebb verzióját, az iOS 10-et. Az eggyel korábbi, iOS 9 nagyjából 16 százalékon található meg, míg az Apple használatban lévő készülékeinek 5 százalékán fut még a szoftver valamelyik korábbi verziója.

Androidon ennél hagyományosan jóval kuszább a helyzet. Az aktív készülékek legnagyobb részén, 31,3 százalékán még mindig a 2015-ben megjelent Android 6.0-t találjuk, ezt követi az egy évvel korábbi, 5.1-es Lollipop 23,1 százalékkal (az 5.0-s változat 9,4 százaléknál jár, ha a kettőt egybe számoljuk, a Lollipop 32,5 százalékon áll). A harmadik helyen a 2013-ban (!) kiadott, 4.4-es KitKat áll 20,8 százalékkal, amelyet az egy évvel korábbi Jelly Bean követ, itt három szoftver-alverzió összesen 10,6 százalékot vág ki magának a tortából. A legfrissebb, 7.0-s, illetve 7.1-es Nougat a készülékeknek alig 2,8 százalékán található meg.

A platform tehát a konkurenciához képest elképesztően fragmentált, a gyártók minimális hajlandóságot mutatnak eszközeik frissítésére, azt is jobbára a csúcsmodellek estében. A Google biztonsági frissítéseket mindenesetre a platform nagy része számára biztosít, a keresőóriás havi patch-eket egészen a 4.4-es verzióig visszamenőleg elérhetővé teszi a gyártók számára - hogy azok élnek-e a javítás lehetőségével persze már más kérdés.