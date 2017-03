Új felhős tárhelyszolgáltatásokkal erősít az IBM

Új felhős tárhely szolgáltatással jelentkezett az IBM. A Nagy Kék alternatív stratégiával próbál alámenni a piacon legfőbb konkurenseket jelentő Amazonnak (és Google-nak), amelyek használat alapján, vagyis a hozzáférések száma szerint (is) számláznak ügyfeleiknek. Ezzel szemben az IBM Cloud Object Storage Flex egy egyszerűbb, könnyebben átlátható rendszer felé tereli az ügyfeleket, mondván, azok (egy része) hosszútávon jobban járhat szolgáltatásukkal.

Az IBM az AWS S3-hoz hasonlítja a Cleversafe felvásárlásával született terméket, a cég szerint publikus felhőjével akár 50 százalékkal is csökkenthetőek a költségek, ami persze csak akkor állhat, ha az ügyfél rendszeresen sok hozzáférést indít. Ennek megfelelően alakította ki a termék árazását az IBM, amely egy gigabájt tárolásáért havonta 0,009 dollárt számít fel, a lekérésért pedig 0,029 dollárt számláz a cég, a kettő kombinációja pedig ugyanennyibe kerül régión belül. Több régió esetében a tárolás 0,014 dollárba kerül, a lekérés 0,029 dollár, a maximális költségként feltüntetett kombinációért pedig 0,034 dollárt kér az IBM.

Cloud Object Storage Flex esetében az ügyfélnek nem kell a rétegzéssel törődnie, és ennek megfelelően kialakítani egy adattárolási stratégiát, az IBM szolgáltatása ezt magától megoldja, a cég ígérete szerint pedig a "hidegre tett" adatok is magas hozzáférhetőséggel állnak majd rendelkezésre, a várhatóan második negyedévben rajtoló szolgáltatásnál.

A flexibilitást kínáló termék mellé egy igazi hideg tároló megoldás is érkezik az IBM Cloud Object Storage Cold Vault személyében, ezt kimondva-kimondatlanul az AWS Glacier ellen szánja a cég. Erről a Nagy Kék egyelőre nem sokat árult el, a hangsúlyt egyelőre a hozzáférés sebessége kapta, ami a cég szerint percek helyett csupán néhány száz milliszekundumot emészt majd fel, a gigabájtonként 1,1 dollárcentes díj ellenében.

A tárhely szolgáltatások mellett a Nagy Kék bejelentette, hogy a NetAppal kötött friss megállapodás értelmében az AltaVault tárolók képesek lesznek mentéseket küldeni az IBM Cloud Object Storage-ba. A vállalat a Veritas szoftverfejlesztő céggel is kezet rázott, aminek eredményeképp a NetBackup 8.0 alkalmazás bekerül a Bluemix Catalogba, amiben az IBM által ajánlott, megbízható, harmadik féltől származó termékek is vannak. A NetBackup legújabb verziója ennek értelmében az IBM felhőjébe is dolgozhat, oda mentéseket helyezhet el, vagy akár helyben futó komplett rendszerek felhőbe migrálását is elvégezheti a szoftver.