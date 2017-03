Moduláris díjcsomagokra vált a Telekom

Bemutatta új, lakossági piacra szánt havi előfizetéses mobilcsomagjait a Magyar Telekom. A cég egyszerűen csak Mobil névre keresztelte azt az új tarifacsaládot, melyben az előfizetők a használati szokásaiknak megfelelően modulárisan, két részből állíthatják össze tarifájukat. Az új tarifákkal jól járhatnak azok, akiknek a mobilelőfizetés mellett vezetékes előfizetéseik is vannak a Telekomnál, a kisfogyasztók szempontjából viszont kifejezetten kedvezőtlen a változás, mivel a most még elérhető minimál díjcsomagokra május 1-jétől nem lehet új szerződést kötni.

Két kicsi Lego

A Mobil díjcsomagok öt beszédcsomagból és hat mobilnet-csomagból állíthatók össze, bár okostelefonos használathoz kötelező perceket és SMS-eket is tartalmazó összeállítást választani. Szintén kötelező internetelőfizetést is a csomagba tenni, ez alól csak a legdrágább, teljes korlátlanságot biztosító Mobil XL tarifa a kivétel. A hangcsomagokban minimálisan 80 lebeszélhető percet vagy SMS-t lehet választani (minden további perc és SMS 35 forintba kerül), van hálózaton belüli korlátlanságot és teljes korlátlanságot kínáló tarifa is. Az internetcsomagok esetén az adatmennyiség 400 MB-tól 30 GB-ig skálázódik, az internet árak 1000 forinttól 10000 forintig terjednek.

Az összeállítások ára a jelenleg még elérhető, május 1-jétől szintén megszűnő, hasonló tartalmú Next tarifákkal gyakorlatilag teljesen megegyezik (már ahol összehasonlíthatók a feltételek), a Telekomnál újdonság ugyanakkor, hogy a csomagokban foglalt perceket és adatmennyiséget külön díj és aktiválás nélkül fel lehet használni az Európai Unió tagországaiban (roaming) - vagyis a cég már most megelőlegezi az idén rajtoló ingyenroamingot.

További változás, hogy a Telekom jelentős, akár 25% kedvezményt biztosít azoknak, akik a mobilszolgáltatásukat és a vezetékes szolgáltatásaikat is a cégnél fizetik elő (a kedvezmény összege a mobil havidíjból és a vezetékes havidíjból egyaránt levonódik), vagy van másik mobilelőfizetésük. Hasonló próbálkozásnak számított korábban a Paletta és Magenta 1 díjcsomag, az új rendszerben azonban lényegesen több szolgáltatás bevonható a kedvezménykörbe.

Emelik a belépőszintet

Az új tarifaportfólióval ugyanakkor rosszul járhatnak a kisfogyasztók, hiszen a legolcsóbb összeállítás 2 év hűségvállalással és elektronikus számlafizetéssel 2700 forintba kerül majd, míg a jelenleg elérhető Move XS (igaz, lényegesen kevesebb adatmennyiséggel) csak 1970 forintba kerül havonta. Májustól megszűnik a legolcsóbb, önálló szolgáltatásként értékesített mobilnet-csomag, a 3 GB adatot tartalmazó, havi 3140 forintba Net&Roll értékesítése is, helyette a legolcsóbb önálló mobilnet opció 4 GB adatot tartalmaz majd, havi 4000 forintért.

A Telekom Mobil nem az első, modulárisan építkező tarifacsalád a hazai mobilpiacon, a Telenor Magyarország korábban már próbálkozott hasonlóval, MyTariff néven. A megoldás nem vált be, és a Telenor alig egy év elteltével - tavaly ősszel - ki is vezette a kínálatából a MyTariff portfóliót.