Nagyot gurítana mobilfronton a Telekom

Néhány héten belül gyökeres átalakulás várható a Magyar Telekom lakossági ügyfelek számára biztosított havi előfizetéses mobilcsomagjai esetén. Lapunk úgy tudja, hogy a piacvezető szolgáltató új díjcsomagjai az eddig megszokott tarifaszerkezettől több szempontból is különböznek majd, a régebbi tarifák pedig egyszersmind eltűnnek a kínálatból. Ez lehet hosszú évek óta az első alkalom, hogy a Telekom a lakossági szolgáltatások piacán proaktív módon alakítja át szolgáltatáskínálatát.

Bár az új díjcsomagok pontos összetételét, felépítését egyelőre féltve őrzött titokként kezeli a Telekom, a HWSW birtokába jutott információk szerint az új, vélhetően pár héten belül startoló tarifacsalád szakíthat az évek óta hagyományosan használt tarifaszerkezettel, vagyis az adott havidíjért meghatározott beszédpercet, SMS-t és adatot tartalmazó metódussal. A szolgáltató első ilyen díjcsomag-családja a 2009-ben bevezetett MédiaMánia volt, majd ezt követték a Mozaik és Move tarifák, melyek a MédiaMániához képest lényeges változásokat nem tartalmaztak, ám a benne foglalt szolgáltatások arányán (és árán) folyamatosan változtatott az operátor.

Az első komolyabb paradigmaváltást a hazai mobilpiacon a korlátlan beszédperceket biztosító tarifák megjelenése hozta a cégnél 2013-ban, amikor a Telekom a Vodafone Red-re válaszul útjára bocsátotta az azóta szintén többször átalakított, illetve az üzleti ügyfelek számára teljesen eltérő tarifaszerkezetet kínáló Next díjcsomag-családot. Ezek, vagyis a lakossági piacra szánt Next tarifák, valamint a Move tarifacsalád jelenleg értékesített tagjai május elsejével kikerülnek a Telekom kínálatából, vagyis ezt követően már nem lehet rájuk új előfizetést kötni.

Az új portfóliónak mintegy megágyazva eltűnnek továbbá a kínálatból más szolgáltatások is. Így információink szerint megszűnik a Telekomnál a gyakorlatilag a westeles idők kezdetéig visszanyúló társkártya program, valamint számos mobilinternet csomag, és opciós adatkeret-kiegészíő. Májustól megszűnik több korlátlan adatopció is (korlátlan böngészés, e-mail, közösségi oldalak és navigáció) - ez azt sugallhatja, hogy az új tarifák esetében az adatfelhasználás, adatkeret-számítás alapjaiban eltér majd a mostanitól, ugyanakkor utalhat arra is, hogy a Telekom az EU-s hálózatsemlegességi regulákat európai viszonylatban vasszigorral értelező és végrehajtó Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság felszólítására vagy javaslatára mond le ezekről az opciókról.