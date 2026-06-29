Beintett a Kreml-nek az Apple, a válasz: mindenki váltson Androidra!

Komoly felzúdulást váltott ki orosz politikai berkekben, hogy az Apple mindkét, kulcsfontosságú állami applikációt, a Vkontakte-ot és a Max-ot is elérhetetlenné tette az App Store-ban.

Az Apple termékei a hivatalos értékesítési csatornák elapadásának dacára továbbra is meglehetősen közkedveltek Oroszországban, ennek azonban láthatóan nem minden esetben örül az ország vezetése, mely az elmúlt években szisztematikusan igyekezett izolálni az orosz állampolgárokat a nyílt internettől.

A cég most éppen azzal haragította magára a Kreml-t, hogy az orosz állami internet két legfontosabb pillérét, a Vkontakte nevű, kvázi a helyi Facebooknak megfelelő közösségi appot és a Max messengert és állami ügyintéző platformot elérhetetlenné tette az App Store-ban.

Aki korábban már telepítette a két appot az iPhone-jára, az továbbra is tudja használni, ám korlátozottan, így például a push üzeneteket mindkét platform vonatkozásában tiltja az Apple.

A korlátozást a szokásához hűen indoklás és előzetes értesítés nélkül vezette be az amerikai multi, ami különösen felbosszantotta az orosz törvényhozást, melynek szóvivője, Dimitrij Peszkov közölte, a Kreml magyarázatot vár az Apple-től a történtekre.

Peszkov hangsúlyozta, hogy Android platformon mindkét app korlátozás nélkül elérhető, éppen ezért a két alkalmazás "rajongói" számára kézenfekvő megoldás, hogy a Google platformjára épülő okostelefonra váltsanak...

Már ha ezt a finom ukázt nem írja felül a bennük élő Apple-rajongó.

Via Ars Technica.