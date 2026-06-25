Annyit kér a Rockstar a GTA VI-ért, amennyit csak akar, ami nem túl jó hír a játékrajongóknak

Már nem csak azt lehet tudni, mikor fog a boltokba kerülni a Grand Theft Auto VI, hanem azt is, hogy mennyibe fog kerülni. Az, hogy drága lesz, nem különösebben újdonság, az viszont igen, hogy fizikai adathordozón terjesztett kiadás gyakorlatilag nem készül a játékból.

Az előzetesen beharangozott időpontban, ma éjfélkor megkezdődött az év, illetve talán túlzás nélkül az évtized legjobban várt videojátékának, a Grand Theft Auto VI-nak az előrendelése, mellyel a kiadó Rockstar Games egyben hivatalosan be is árazta a világ legismertebb és legnépszerűbb videojáték-franchise-ának új részét.

A GTA VI nem lesz olcsó, sőt, de ez valószínűleg egyetlen rajongót sem tántorít el attól, hogy már a nyitónapon megszerezze a játékot, miután hónapokkal a november 19-i dátum előtt kifizette az árát.

Ami az Egyesült Államokban 80 dollár (alapváltozat) és 100 dollár (Ultimate Edition), ez pedig Magyarországon 31990 és 39990 Ft-os árcédulát jelent.

Ezzel egyszersmind a Rockstar után várhatóan minden, AAA címeket fejlesztő kiadó villámgyorsan megemeli majd a korábban ebben a kategóriában jellemző 70 dolláros lélektani árszintet.

Az előző, 2013-ban megjelent rész egyébként a maga korában szintén nem volt olcsónak mondható, a játék akkor 60 dolláron debütált, ám ezzel nem tért el az akkori piaci árképzéstől, a Rockstar akkor a fizetős tartalmak és a Live Service modell sikerre vitelével jutott jelentősebb bevételi forráshoz, mely bőséggel fedezte a monstre játék fejlesztési költségeit.

A GTA VI esetében további változás, hogy a boltokban kapható fizikai változatok dobozai a szokásostól eltérően nem tartalmaznak majd fizikai adathordozót, csupán egy letöltésre használható kódot, ami veszélyes precedenst teremthet a játékiparban, ahol ma már egyre nagyobb dilemma a régebbi játékok támogatásának megszüntetése és/vagy az eredeti letöltési forrás elérhetetlenné tétele.