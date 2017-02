A videokonferenciákra fáj az Amazon foga

Új szereplő tűnt fel az online videokonferencia-szolgáltatások piacán, méghozzá az Amazon színeiben. A vállalat Chime néven bejelentett terméke kifejezetten a vállalati felhasználóknak szól, és többek között a Microsoftnak és a Ciscónak is konkurenciát állít. Az Amazon Web Services-re támaszkodó szolgáltatás egyszerre több platformon is elrajtol, az ahhoz tartozó alkalmazás iOS, Android, macOS és Windows rendszerekre is letölthető.

Hogy a versenyben helytálljon, megoldását az Amazon a mezei videohívások mellett egy sor, a vállalati szegmensben elvárható plusz funkcióval is felszerelte, abban egy névsor segítségével folyamatosan követhető, hogy egy adott virtuális meetingen ki van jelen és ki késik, illetve a rendszer a háttérzajok kiszűrésére is képes, a résztvevők továbbá akár menet közben is válthatnak eszközeik között, például PC-ről mobilra. A megoldás az online meetingeket, videokonferenciákat és a mezei chatet is támogatja, de képernyő- és fájlmegosztásra is lehetőség van a felületén.

A szolgáltatás nem tárolja a felhasználók eszközein a csevegési előzményeket, továbbá minden kommunikációt AES 256 bites titkosítással lát el. Az online meetingek szervezőinek emellett lehetőségük van azokat csak előre meghatározott résztvevők számára elérhetővé tenni. A videokonferenciákon mobileszközön legfeljebb nyolcan, asztali gép esetében pedig tizenhatan vehetnek részt. A vállalati környezetben történő bevezetést megkönnyítheti, hogy a Chime-nál lehetőség van a létező céges Microsoft Active Directory használatára a felhasználók azonosításához és bejelentkeztetéséhez - az alkalmazottak így a létező céges adataikkal léphetnek be a szolgáltatásba. A Chime-ot az Amazon már több céggel élesben is tesztelte.

A frissen bejelentett videokonferencia platform három konstrukcióban vehető igénybe: az ingyenes Basic verzióval két felhasználó intézhet videohívásokat, a rendszer továbbá harminc napra visszamenőleg őrzi meg a chatelőzményeket. A havi 2,5 dollárért igénybe vehető Plus megoldás ezt többek között képernyőmegosztással és távoli asztalkezeléssel egészíti ki, a havi 15 dolláros Pro opció pedig akár száz résztvevő előtt is megnyitja a rendszert és olyan funkciókkal bővül, mint a meetingek rögzítése, vagy akár a hagyományos telefonvonalról való bekapcsolódás a konferenciákba.