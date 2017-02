Az Exadatákból is kipaterolhatja a Xeonokat az Oracle

Intel Xeonok helyett saját, SPARC M7 fejlesztését tette legújabb Exadatájába az Oracle. Lépését történelme egy új fejezeteként interpretálja a vállalat, hisz ezzel megtörik az Exadaták 2008-as bemutatása óta tartó trend, ugyanis az elmúlt lassan 10 évben kizárólag Xeonok látták el a CPU szerepét a cég adatbázis szervereiben. A lépés előrevetítheti az Oracle jövőbeni terveit, ahol a külsős beszállító Intel szerepét csökkentve folyamatosan nyerne teret minden kiszolgálóban a házon belül fejlesztett SPARC sorozat.

Az Exadata SL6-ban a cég aktuális legerősebb fejlesztése lakozik, hisz az abban építőelemként funkcionáló SPARC T7-2 adatbázis szerverekbe SPARC M7 CPU került. A 32 magos csúcsprocesszorból szerverenként két darab található, az ezek mellé ültetett memória kapacitása pedig 256 gigabájttól egészen 1 terabájtig skálázódhat. Ezzel Exadatánként 640 processzormagot és 10 terabájt memóriát lehet összefogni, a magok fele, azaz maximum 320 darab pedig SQL feldolgozásra dedikálható. A rendszer elnevezésben az "SL" a SPARC Linuxra utal, ami az Oracle szerint az utasításarchitektúra támogatását leszámítva teljesen megegyezik a a Xeonokhoz használt x86-os verzióval, ideértve a különféle API-kat és interfészeket.

Közleményében az Oracle kihangsúlyozza SPARC M7 Software in Silicon technológiáját ami olyan dedikált, fixfunkciós végrehajtókat jelent, amelyekkel egyes számítási feladatok akár nagyságrendekkel is gyorsíthatóak. Az ilyen áramkörök hátránya, hogy csak fix feladatot képesek gyorsítani, abban viszont hatékonyságuk gyakorlatilag felülmúlhatatlan - mind fogyasztás/teljesítmény, mind bármely más mutatóban egy vagy több nagyságrenddel jobbak mint például a CPU magok.

A memóriavédelmet, illetve az adatbázisos, valamint az egyes in-memory műveletek gyorsítását végző koprocesszor (DAX) mellett a különféle kriptográfiai számítások gyorsítása is támogatott. A fixfunkciós egység szinte minden elterjedt hash és titkosító algoritmussal elbánik, AES mellett a DES, 3DES, Camellia, CRC32c, MD5, RSA, DH, DSA, ECC, SHA-1, SHA-224, SHA-256, SHA-385, illetve az SHA-512 is támogatott.

Utóbbival szemben az Intel Xeonjai nem rendelkeznek SQL végrehajtásra kihegyezett fixfunkciós egységgel, a kriptográfiai számításokból pedig csak az AES, az RSA, az ECC, illetve az SHA támogatott, az Oracle részben ezért dönthetett a csere mellett. Ugyancsak komoly szempont lehetett a méretgazdaságosság, egy M7 kaliberű szerveres csúcsprocesszor kifejlesztése ugyanis súlyos dollár százmilliókat emészt fel, aminek visszatermeléséhez minél több terméket kell(ene), lehetőleg minél gyorsabban értékesíteni.

Egyébként az Exadata jól hoz a konyhára, legutóbb a hardveres portfólión belül az úgynevezett engineered systems termékek (előre összeállított és tesztelt, integrált megoldások) eladása főleg az Exadatának köszönhetően növekedett, amely 30 százalékos gyarapodást produkált a szeptemberben lezárult negyedévben.

Kell a Xeon is, még egy darabig

Az Oracle az Exadata SL6 ellenére állítja, hogy továbbra is elkötelezett az x86-os rendszerek iránt, a zászlóshajót továbbra is ilyen termékek jelentik, és az ígéret szerint ez nem is fog változni (egyelőre). Az Exadata X6-2 listaárán érkező Exadata SL6 így a SuperCluster és az Exadata X6 sorozat mellé kerül a kínálatban, azokkal párhuzamosan értékesíti a cég ezeket.