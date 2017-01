Visszaszedné a licencdíj-túlfizetést az Apple

Behajtaná a Qualcommon az Apple az elmúlt években beszedett összegek egy részét. A Qualcomm az Apple egyik legfontosabb beszállítója, hagyományosan ez a cég gyártja az iPhone-okban (és iPadekben) található rádiós modemeket. A lapkákon kívül azonban az Apple mobilos licenceket is vásárolt a Qualcommtól - ez kötelező is, amennyiben a cég mobilos technológiát akar beépíteni termékeibe (például telefont akar piacra dobni).

A dél-kaliforniai bíróságon beadott panasz szerint a Qualcomm visszaélt a mobilos modemek piacán élvezett monopóliumával és a kötelezően licencelendő szabadalmakkal, utóbbiakat "terhes, túlzó és költséges" formában volt hajlandó átadni. Szintén a panasz része, hogy a Qualcomm exkluzív megállapodást kényszerített ki, amely kizárta az iPhone-ból a cég versenytársait, így például az Intel baseband chipeket. Az Apple 1 milliárd dolláros kártérítést követel a fentiek miatt, vagyis a cég szerint ennyivel több pénzt szedett be a Qualcomm a jogosulthoz képest.

Extraprofit?



Az elmúlt időszakban rájár a rúd a Qualcommra, a cég üzleti gyakorlatát Dél-Korea és Kína is igen jelentős pénzügyi büntetéssel jutalmazta, előbbi 853 millió dolláros, utóbbi 975 millió dolláros bírságot akasztott a cég nyakába. Ezzel pedig még nincs vége a vesszőfutásnak, az amerikai szövetségi hatóság, a versenyfelügyeletet is ellátó FTC szintén pert indított a cég ellen a múlt héten, és két további vizsgálat van folyamatban az EU-ban is. A hatóságok világszerte ugyanazt a gyakorlatot kifogásolták: a cég nem az önként vállalt FRAND (fair, reasonable and non-discriminatory) elven licenceli a mobilos szabványok részét képező szabadalmait, hanem azok elterjedtségével és kötelező licencelésével visszaélve megkéri a szellemi tulajdon árát.

iPhone 7 és 6S - a feketéből van már Intel modemes is

Az Apple egyébként pont tavaly, az iPhone 7 rajtjával mondta fel a Qualcommal kötött exkluzív szerződést, a telefonban már az Intel modemjei is szerepet kaptak, így ebből a modellből már két verzió létezik. Korábban azonban kizárólag Qualcomm lapkák kaptak helyet az iPhone-okban, ez pedig azt is jelentette, hogy az ígéretes, a Qualcomm kihívói által gründolt WiMax szabványt ezek az eszközök soha nem támogatták - ami végső soron halálra is ítélte azt.