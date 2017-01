Ismét felforgatná az okostelefon-piacot Andy Rubin

Nagy dobásra készül Andy Rubin: az Android atyja két évvel a Google-től való távozás után ismét megreformálná az okostelefon-piacot, frissen alapított, Essential néven induló startupjával. A Bloomberg forrásai szerint a csapat mintegy 40 főt számlál, köztük az Apple-től, illetve a Google-től levadászott alkalmazottakkal. A vállalat a tervek szerint egy új, az okostelefonoktól az IoT eszközökig számos készüléket összekötő platform fejlesztésén dolgozik, illetve hardvertermékekkel is készül piacra lépni.

A vállalat az előzetes értesülések szerint látványos rajtot tervez, amelynek középpontjában a csúcskategóriát megcélzó okostelefonja áll majd - a termékportfólió ugyanakkor később az okosotthon-kiegészítőkre is kiterjed. Az egyelőre névtelen készülék várhatóan teljesen leszámol majd a kijelzőt övező peremekkel, és olyan csúcsmodellekkel száll közvetlenül versenybe, mint a Samsung zászlóshajói vagy épp az iPhone.

Különösen érdekes, hogy a Bloomberg névtelen forrásaira hivatkozva arról is beszámol, az eszköz idővel "új hardveres funkciókkal" is bővülhet majd - ez egy újabb próbálkozásra utalhat a sokszor eltemetett moduláris telefonkoncepció megvalósítására. Ezt látszik megerősíteni, hogy a kiszivárgott információk szerint Rubin csapata egy saját fejlesztésű, mágneses csatlakozó fejlesztésén is dolgozik, amely akár harmadik felektől származó komponensek csatlakoztatását is lehetővé teszi majd. Az Essentialnál a névtelen források szerint már dolgoznak is egy 360 fokos kamerán, amelyet a felhasználók utólag a telefonhoz csatlakoztathatnak. Az elképzelés elsőre nagyon hasonlít a Moto Z csúcsmodelleknél látott kialakításra.

Ha hihetünk az eddigi adatoknak, az okostelefon - vagy legalábbis annak egyik prototípusa - 5,5 hüvelynél nagyobb kijelzőt kapott, ugyanakkor a lenyírt szélek miatt jelentősen kisebb lesz mint a hasonló vagy akár kisebb panellel szerelt riválisok, például az iPhone 7. Ugyanezt figyelhettük meg egyébként többek között a szebb napokat is látott Samsung Galaxy Note7 esetében is. Az előzetes pletykák nyomásérzékeny kijelzőről, illetve kerámia hátoldalról is beszélnek.

A készülékben, illetve az Essential készülőben lévő platformjában a mesterséges intelligencia is központi szerepet játszik majd. Ahogy Rubin tavaly nyáron fogalmazott, a következő nagy platform az emberekről, adatokról és az AI rendszerek betanításáról szól majd - most úgy tűnik, valami hasonló alakul az új startup berkein belül is. A készülő platformról mindenesetre még nem sokat tudni, az sincs kizárva, hogy az Androidra épít. Hamarosan ugyanakkor minden kiderül, az Essential bemutatkozókészüléke a várakozások szerint 2017 közepén érkezik, ára pedig 650 dollár környékén alakul.