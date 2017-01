A Teslához igazolt a Swift atyja

Hivatalosan a Teslához igazolt az Apple egyik sztárfejlesztője, Chris Lattner. Lattner legutóbb a Swift programozási nyelv atyjaként tűnt fel, az Apple legújabb programozási platformjának kidolgozása és megalkotása az ő nevéhez fűződik. De fontos szerepet vállalt az LLVM Compiler Infrastructure Projectben is, amelynek egyik veterán fejlesztőjének számít.

Lattner távozása a Swift projekt irányításában is változást hoz, amely 2010 óta a fejlesztő személyes projektjeként indult és azóta is vezetése alatt állt. A hivatalos levelezőlistán közzétett információ szerint a projekt lead szerepében Ted Kremenek váltja majd Lattnert, bár utóbbi marad azért a Swift Core Team tagja és a jövőben is aktív szerepet vállal majd a projektben - ezt azonban már nem a vezetői fotelből teszi.

A veterán fejlesztő egyébként 2005 óta dolgozik az Apple-nél, formálisan 2013 óta a Developer Tools csapat igazgatója volt, ebben a szerepben pedig az Xcode újdonságaiban volt aktív szerepe. CV-je szerint specialitásai közé tartozik az ARM64-es utasításarchitektúra, amelyhez az Xcode 5-tel az első élesben bevethető fordítót is készítette, és az LLVM-alapú GPU shader fordító, amely az iPhone 5s-ben dolgozó grafikus egység számára készített VLIW gépi kódot.

A már említett Swift nyelv sajátosságainak kidolgozása és implementálása, valamint a fordító architektúra fejlesztése is Lattner munkája, de személyes eredménye a nyelv nyílt forrásúvá tétele is. Igen, a CV szerint az Xcode swiftes implementációjának látványos, és sokáig közel használhatatlan bughalmazáért is személyesen Lattner felelős.

Lattner a Teslánál az Autopilot szoftverért felelős alelnök pozíciójában folytatja, vagyis ő vezeti majd a fejlesztői csapatot, amely a Teslák önvezető képességein dolgozik. A Tesla hivatalos bejelentése szerint Lattner érkezésétől a cég a technológia fejlődésének felgyorsulását várja - ez rá is fér, a csalóka (és aggasztóan félrevezető) név ellenére az Autopilot csak vezetéssegítő rendszer, önvezetésre jelenleg nem képes.

A két cég között egyébként igen agresszív toborzási csata alakult ki, sűrű beszólogatásokkal. Elon Musk Tesla-vezér korábban már nevezte az Apple-t a "kirúgott Tesla-dolgozók temetőjének" is. Ennek kontextusa, hogy az Apple saját autós projektjéhez igen aktív toborzást folytatott, ehhez pedig a Teslától és számos más cégtől is igazolt kulcsembereket.