Újraélesztik a feltöltős szegmenst a szolgáltatók

Tavaly október elején a Vodafone Magyarország akkor igen ambiciózusnak tűnő céllal bevezette kínálatába legújabb kártyás, vagy pre-paid tarifacsomagját, a Tutit, mely a magyar mobilpiacon ebben a szegmensben addig soha nem látott átlagos költségszintet kínált az ügyfeleknek, 19 forintos egységes perc- és SMS-díjával. A két versenytárs szolgáltató válasza nem váratott magára sokáig, így az árszínvonalat tekintve gyakorlatilag egy évtizede stagnáló pre-paid szegmensben hasonló folyamat indulhatott be, mint 2013-ban a korlátlan hívást és SMS-t kínáló flatrate tarifák megjelenésekor. Ezúttal azonban a kifejezetten szűkös anyagi kerettel rendelkező ügyfelek, azaz jellemzően a fiatalok és a nyugdíjas korosztály járhat jól a változással.

Hello nagyi!

Az már a Vodafone Tuti tavalyi megjelenésekor sem volt kérdés, hogy a két rivális, a Magyar Telekom és a Telenor Magyarország nem fogja ölbe tett kézzel nézni, hogy a postpaidhez képest amúgy is lényegesen könnyebben mozgó, dinamikusabb pre-paid piacon jelentős részesedést veszítsen. Ezért a Telekom már novemberben kínált 9 forintos hálózaton belüli percdíjjal rendelkező opciót egyes Domino díjcsomagjaihoz, a Telenor pedig már meglévő időszaki kedvezményes csomagjait ajánlotta feltöltős ügyfelei számára.

A két cégnél egyaránt február közepén mutatkoztak be olyan, új pre-paid konstrukciók, melyek egyértelműen azzal a céllal jöttek létre, hogy legyen mit felmutatniuk a cégeknek a Vodafone Tutival szemben. A Telenor kártyás portfóliójában néhány nappal ezelőtt megjelent "promóciós" tarifacsomagra, a MyMinute-ra ez olyannyira igaz, hogy a norvég tulajdonú operátor gyakorlatilag egy az egyben lemásolta a Vodafone Tuti-t, így egységesen 19 forintos perc- és SMS-díjat kínál minden belföldi irányba, adatforgalmat pedig egyáltalán nem tartalmaz. Ez az összeg egyébként éppen a fele a korábban is elérhető MyStart alapcsomag által biztosított használati díjaknak. A Telenor a MyMinute csomagot június 30-ig biztosítja - legalábbis jelen állás szerint.

MOST vagy soha!

Pontosan eddig a napig biztosítja tovább a Domino MOST kedvezményt feltöltős ügyfeleinek a Telekom - ezzel az opcióval saját hálózatba 9 forintos perc- és SMS-díj érvényes, hálózaton kívül pedig a Tutinál és a MyMinute-nál is alkalmazott 19 forintos tarifa érvényes. Ezekkel a feltételekkel egyébként egy feltöltős előfizetés lényegesen kedvezőbb lehetőséget biztosít a telefonálásra és SMS-küldésre, mint a legolcsóbb előfizetéses tarifák, akár az Eco XS és a Move XS, tehát a Telekom saját belépő szintű számlás előfizetéseit is hajlandó lenne kannibalizálni csomagjával.

A Telekom a mai naptól egy új feltöltős tarifát is piacra dobott, a Domino Fix ugyan egységesen 25 forintos perc- és SMS-díjával rosszabb ajánlatnak tűnik a Tutinál vagy a MyMinute-nál, ugyanakkor a Domino csomagokhoz igényelhető Maraton adatopciók révén kifejezetten jó ajánlatnak tűnhet azok számára, akik többet interneteznek a telefonjukon, mint amennyit beszélnek. A tavaly ősz óta elérhető Domino Maraton opciókban foglalt adatkeret a piacon egyedülálló módon a szokásos 30 napos időszak helyett a kártya teljes érvényességi ideje alatt, azaz akár egy évig is rendelkezésre állhat.

Fennakadhatnak a rostán

Bár a Vodafone Tuti megjelenésekor ez a szándék feltételezhetően még nem állt fenn, nyilvánvaló, hogy a pre-paid konstrukciók újrapozicionálása valamelyest elősegítheti a szegmens idén várható drasztikus csökkenését is. Erre az az új, januárban életbe lépett hírközlésszabályozási változás adhat alapot, mely maximálja az egy magánszemély (10 db) vagy cég (50 db) által igényelhető pre-paid kártyák számát, valamint kötelezően előírja, hogy a szolgáltatók időszakosan ellenőrizzék ügyfeleik személyazonosságát.

Piaci szakértők egyetértenek abban, hogy a két új szabályozási elem megjelenésének hatására borítékolható, hogy tovább csökken jövőre a feltöltőkártyás előfizetések száma a magyar piacon. A szegmens e nélkül is folyamatosan, jelentősen zsugorodott az elmúlt években - tíz évvel ezelőtt még 65,5, öt éve pedig 50,5 százalék volt a feltöltőkártyás arány a teljes ügyfélbázison belül, ma pedig ez az arány nem egészen 41 százalék. Ez körülbelül 4,8 millió SIM-et jelent a 11,7 milliós piacon.