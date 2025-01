2025: neked mennyi pénzt ér meg a home office?

Ha a home office párolgása fájt, akkor az érte kínált kisebb bér sem fog sikert aratni. A jelenség már itthon kopogtat. Meglepődni azonban nem kell, hiszen ha a vágy tárgyára túlkínálat van, akkor az árak is esnek.



De nem állunk meg itt az év eleji jóslásban! Vendégünkkel, Gagyi Benedekkel (Shopify) beszélgetünk még az IT álláspiac lassú magára találásáról, a menedzsment réteg vékonyodásáról és az ilyen pozíciók csökkenéséről, a diversity alkonyáról, tech-trendekről és sok minden másról.

