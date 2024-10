Kihalnak-e a hagyományos üzemeltetők?

A hazai hagyományos üzemeltetői közösség elöregedőben van, a méretgazdaságossági és automatizációs kényszer miatt az elvárások is nagyon megváltoztak. Egyre több réteg jön be az üzemeltetésbe, és ahogy távolodunk a hardvertől és az operációs rendszertől, egyre inkább fejlesztők veszik át az újabb feladatokat. Kollár Lacival (SMP) és Zámbó Marcellel (Andrews IT) beszélgettünk a 43. adásban.

