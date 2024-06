Akarsz róla beszélni? És egy MI-nek?

A mesterséges intelligencia ijesztően sok aspektusát változtatja meg az életünknek és már most látszik, hogy a modern emberiség mentális egészségére is hatással lesz - hogy jó vagy rossz értelemben, azt egyelőre nehéz megítélni.

Ebben az adásban vendégünkkel, Damsa Andrei-jel azt próbáljuk megfejteni, hogyan függ össze az AI a pszichológia tudományával, módszerekkel, milyen mentális egészséggel kapcsolatos jelenségeket és problémákat hoz be a generatív AI körüli hype.

