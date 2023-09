A román IT nem csak a bérekben előz minket

Az egykori KGST országokkal a nagy demokratikus startvonalra anno együtt álltunk fel, de mára a sereghajtó, és itthon alaposan lesajnált Románia is megelőzött minket. A folyamat aggasztó, hiszen a magyar informatikai munkaerőpiac versenyelőnye mára szinte csak az olcsóságában, illetve Budapest jó adottságaiban rejlik. Márpedig akárcsak a bérgyártásban, a kiszervezett IT-ban sem életbiztosítás ez a helyzet.

Kolozsvári barátainkkal, Láng Mátéval (Binhatch) és Nagy Geryvel (Ethica) megpróbáltuk megfejteni a román siker titkát, górcső alá vettük az oktatást, a béreket, az adózást, és a nyelvtudást is.

Az adásban elhangzott cikkek, videók, tartalmak a Discord csatornánkon érhetők el, ahol még beszélgetni is tudsz velünk, és a többi hallgatóval. Adásainkat megtaláljátok a SoundCloudon, a Spotify-on, az Apple Podcasten, a Google Podcasten, és a YouTube csatornánkon is.

A kraftie eseménysorozat állandó támogatója a Tesco Technology.