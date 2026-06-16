Példátlan hálózati forgalomnövekedésre figyelmeztet a Cisco

Napjaink legmeghatározóbb technológiai trendje, a mesterséges intelligencia megoldások térhódítása számos további technológiai kihívással jár együtt, az AI-használat egekbe skálázódásának pedig középtávon egyre nagyobb gátja lehet a hálózati infrastruktúra kapacitása - hívja fel a figyelmet a Cisco egy friss kutatásra hivatkozva.

Az angol Foundryval közösen készített kutatásban a vállalat nagyobb szervezetek IT-részlegeinek vezetőit, döntéshozóit kérdezte a témában. A felmérésből egyebek mellett kiderült, hogy a megkérdezett vállalatok több mint felében már előrehaladott szinten állnak a mesterséges intelligencia bevezetési és használati projektek, ugyanakkor a szervezetek 73%-a nyilatkozott úgy, hogy ha ezzel párhuzamosan ilyen ütemben nő a rendszerek által generált adatforgalom, az 24 hónapon belül komoly hálózati krízist, de legalábbis jelentős kapacitásproblémákat okozhat.

Mindezt részben előrevetíti az is, hogy a megkérdezett cégek, szervezetek belső hálózatain az AI-specifikus forgalom csak tavaly 34%-kal nőtt, míg az aktuális évben további 96%-os, hároméves távlatban pedig 209%-os forgalomnövekedést várnak az érintettek, miközben a hálózati adatforgalomnak nem csak a mennyisége, hanem az összetétele is átalakul.

A hálózatokon így egyre nagyobb mennyiségű adat keletkezik és szinkronizálódik automatikusan a különböző, helyben vagy a felhőben üzemelő AI rendszerek között - utóbbi a harmadik fél (tipikusan távközlési szolgáltató) által üzemeltetett infrastruktúrákra is jelentős terhet ró.

A felmérés a vállalati AI-használat egy másik komoly árnyoldalára, az információbiztonságra is kitért. Itt a válaszadók 80%-a számol azzal, hogy a generatív AI-on túllépve nő a szervezet kitettsége és ugyanennyien állították azt, hogy az elmúlt 12 hónapban a technológia számottevően növelte a rendszereket érintő támadások kockázatát.