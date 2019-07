Háztartási gépei adtak lökést az LG-nek a második negyedévben

Egészséges növekedést mutatott az LG bevétele az idei második negyedévben, noha ezt a profit már nem tudta követni, a vállalat nyeresége az időszakban számottevően visszaesett. Ahogy a gyártó napokban kiadott pénzügyi jelentéséből kiderül, bevétele több mint 13,2 milliárd dollárnak felelt meg az idei Q2-ben, ami 4,1 százalékos növekedés az egy évvel korábbi eredményekhez viszonyítva - a profit ugyanakkor jócskán visszaesett, több mint 67 százalékos zuhanás után 89,7 millió dollárnál állt meg.

A háztartási gépek húzzák a szekeret

A legjobban szokás szerint az háztartási gépeket és légkondicionálókat tömörítő részleg muzsikált: a divízió közel 5,2 milliárd dolláros bevételt hozott össze, 16,1 százalékkal haladva meg a tavalyi második negyedév számait. A szegmens üzemi nyeresége is megugrott, több mint 55 százalékkal, mintegy 607,7 millió dollárra, ami a rekordösszeget jelent a divíziónál. A siker elsősorban a koreai piac erős növekedésének tudható be, de a részleg minden más régióban is növekedésről számolt be, Európát, Észak-Amerikát, a Közel-Keletet és Afrikát is beleértve. A nyári meleg szokás szerint a cég kezére játszott, a vásárlók kapkodtak a légkondicionálók után. A következő időszakban a vállalat a hazai piacon továbbra is erős teljesítményre számít, nyugaton viszont már komolyabb versennyel néz szembe.

Az otthoni szórakoztatóelektronikai termékekért felelős üzletág enyhe visszaesést mutatott az időszakban - a cég szerint ebben komoly szerepet játszott, a nagyszabású sportesemények hiánya. A részleg bevételei 4,5 százalékkal mérséklődtek, végül 3,1 milliárd dollárnál álltak meg. A zsugorodás az üzemi nyereség esetében még inkább tetten érhető volt, az üzletág valamivel több mint 49 százalékot esett vissza, 173,4 milliárd dollárra. Utóbbiban az erősödő verseny miatt megnövekedett marketingköltségek is jelentős szerepet játszottak. A következő negyedévben a cég stagnálásra számít a globális tévépiacot tekintve, noha az OLED és UHD készülékeket is magába foglaló prémium szegmens az LG várakozásai szerint folytatja majd a növekedést. Ennek megfelelően a cég is ezekre az eszközökre fekteti majd a hangsúlyt.

Nem javul az okostelefonos helyzet

A mobilkommunikációs részleg, amely alá a gyártó okostelefonjai is tartoznak, folytatta az elmúlt években látott erős visszaesést, 21,3 százalékkal múlva alul a megelőző év második negyedévének bevételeit. Ez mintegy 1,36 milliárd dollárnak megfelelő összeget jelent, amelyhez a tavalyinál számottevően nagyobb üzemi veszteség párosult, a részleg 70 százalékkal több, 256 millió dolláros mínuszt termelt. Ez egyrészt a piacvezető gyártók egyre gyorsabb térnyerésének tudható be, másrészt a vásárlók már inkább az 5G csúcsmodellekre várnak, ami visszafogja a 4G-képes prémium készülékek eladásait. A szegmenst tekintve a gyártó következő negyedévre vonatkozó kilátásai is borúsak, hasonló piaci igények mellett erős versenyt vár, amire az 5G-képes modellekkel, illetve a gyártási költségek visszaszorításával készül.

A gépjárműkomponensek fejlesztése terén az LG továbbra is biztatóan bontogatja szárnyait, a divízió bevétele 63 százalékkal lett több, mint tavaly ilyenkor, ami 1,2 milliárd dollárt jelent. Persze kell még némi idő, mire a kutatás-fejlesztésbe visszaforgatott összegek mellett is termőre fordul az üzletág, az így továbbra is üzemi veszteségről számolt be, méghozzá 71 százalékkal többről mint egy éve, az összeg így 47,3 milliárd dollár. Utóbbiban a gyártási folyamatok kapcsán felmerült nehézségek is szerepet játszottak, a részleg mindenesetre növekedési pályán maradt, hála az autógyártók komoly érdeklődésének, illetve az elektromosautó-alkatrészek utáni egyre nagyobb igénynek. Mindez azonban a következő időszakban valószínűleg konszolidálódik majd egyebek mellett az USA és Kína közötti kereskedelmi háború miatt.

Végül de nem utolsó sorban az üzleti megoldásokat, többek között reklámkijelzőket és napelemeket gyártó részleg is szépen teljesített, bevétele 572,1 millió dollár volt, 14,8 százalékkal több mint a 2018-as Q2-ben, és üzemi nyeresége is látványosan nőtt, csaknem 49 százalékkal, 49,2 millió dollárra. Az ipari napelemek főként Európában, a lakossági megoldások az Egyesült Államokban voltak népszerűek, a reklámkijelzőknél pedig a tévékhez hasonlóan a prémium szegmens volt igazán sikeres. A cég a területen a későbbiekben is növekedésre számít.