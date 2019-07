600 millió dollárt fektet a Toyota a legnagyobb kínai fuvarmegosztóba

Tekintélyes befektetéssel erősíti meg együttműködését a Toyota a kínai Didi Chuxinggal: a japán autógyártó mintegy 600 millió dollárt invesztál a legnagyobb kínai fuvarmegosztóba. A megállapodás eredményeként a két vállalat jelenlegi együttműködése tovább bővül, illetve a páros egy a GAC Toyota Motorral közös vállalkozásba is belefog, amelyben kifejezetten a fuvarmegosztóban dolgozó sofőrök számára nyújtanának a járművekkel kapcsolatos szolgáltatásokat. A GAC Toyota Motor egyébként maga is egy közös vállalkozás a Toyota, illetve az egyik legnagyobb kínai autógyártó, a GAC szárnyai alatt.

A Toyota és a Didi együttműködése tavaly januárig nyúlik vissza, azóta pedig a páros több közös szolgáltatást is bejelentett, egyebek mellett egy a sofőröket célzó járműlízing konstrukciót - az így vásárolt autókban a gyártó saját MSPF (Mobility Services Platfrom) megoldására támaszkodó TransLog készüléke is ott van, amely az autó állapotát, illetve a sofőr vezetési szokásait is monitorozza, szükség esetén pedig a biztonságos vezetésre vonatkozó útmutatást, illetve szervizszolgáltatásokat is kínál. A Toyota emellett a következő generációs elektromos járművek népszerűsítésére is felhasználja majd az együttműködést a fuvarmegosztóval.

A japán cégnek nem ez az egyetlen hasonló partnersége, a gyártó már 2016-ban az Uber befektetője volt, illetve a cég önvezető autós technológiákat célzó fejlesztéseit tavaly augusztusban is mintegy 500 millió dolláros befektetéssel támogatta. Mindezek mellett a Toyota az anyaországban működő JapanTaxival is folytat partnerséget. Ezzel párhuzamosan a Didi is számos autógyártót maga mögött tudhat, ahogy a TechCrunch is kiemeli, a Toyota mellett a Volkswagen, a Renault-Nissan-Mitsubishi, illetve a kínai FAW, Dongfeng és a korábban említett GAC is ott vannak a cég partnerei között.

A Didinek mindenesetre szüksége is van a befektetőkre, miután a ZDNet szerint a tavalyi év során több mint másfél milliárd dolláros veszteséget termelt, annak dacára, hogy a kínai fuvarmegosztási piac csaknem 80 százalékát uralja. A cég idén februárban jelentős leépítésekkel igyekezett kompenzálni a kieséseket, mikor munkavállalóinak 15 százalékát, mintegy kétezer alkalmazottat bocsátott el.