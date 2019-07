Gallery Go: pehelysúlyú, okos galériaapp a Google-től

Pehelysúlyú galériaalkalmazással rukkolt elő a Google, amelyet elsősorban a szerényebb hardverrel szerelt, illetve gyengébb adatkapcsolattal rendelkező okostelefonokra szán a Google Photos alternatívájaként.

Az új app a Gallery Go nevet viseli, azaz elsősorban az ugyancsak rendkívül erőforrásbarát Android Go rendszert célozza. Utóbbi az Android kifejezetten belépőszintű eszközökre szánt verziója, amelyen a Play Store is előresorolja a rendelkezésre álló erőforrásokkal visszafogottan bánó appokat, beleértve a Google "Go" jelölésű alkalmazásait is, mint a Google Go, a Files Go vagy épp a frissen bejelentett galériaapp.

A Gallery Go végtelenül egyszerű, annak felületén ömlesztve, illetve mappákra osztva is megtekinthetők a készített fényképek. Annak ellenére, hogy pehelysúlyú appról van szó, abból nem maradt ki a nagy testvér Google Photos közkedvelt képrendszerező funkciója sem, a Gallery Go maga is képes gépi tanulásra támaszkodva elrendezni a telefonon lévő képeket, illetve felcímkézni azokat, személyek, szelfik, természet, állatok, dokumentumok, videók és filmek kategóriák szerint, nagyban egyszerűsítve a fotók közötti keresést - mindezt ráadásul offline, azaz bármilyen adatkapcsolat nélkül. Ez automatikus rendszerezési funkció ugyanakkor az app Play Store leírása szerint az alkalmazás megjelenésével nem válik kapásból mindenhol használhatóvá, azt a cég fokozatosan teszi elérhetővé a felhasználók számára.

Azt persze érdemes észben tartani, hogy a Gallery Go csak a telefonon tárolt fotókat kezeli, a Google Photosszal szemben nem éri el az online tárhelyen lévő fényképeket. A kisméretű, mindössze 10 megabájtos APK-val operáló appba néhány alapvető szerkesztési képesség is belefért, mint a képekre húzható szűrők, illetve a körbevágási opció. A Gallery Go mindezek mellett az SD kártyákat is támogatja a fotók mozgatásához különböző készülékek között. A Gallery Go már most ingyenesen letölthető a Play Store-ból, az Android 8.1 vagy újabb rendszert futtató készülékekre.