Körvonalazódik az új PlayStation és Xbox processzora

A következő generációs PlayStation és Xbox processzoraival foglalkozik a Tom's Hardware egyik tegnapi híre. A két csőben lévő konzol a kiszivárogtatott információk alapján (ismét) nagyon hasonló alapokra építkezik, azok központi egységei közel azonos erőforrásokat kínálnak majd a fejlesztőknek. Amennyiben a pletykáknak van alapjuk, úgy mind a Microsoft, mind pedig a Sony új játékgépe nyolc darab Zen 2 CPU magból, illetve a Navi 10 Lite kódnevű GPU-ból gazdálkodhat majd, előbbiek esetében ráadásul még az órajelek is egyezhetnek.

A következő PlayStation az AMD Gonzalo kódnevű chipre épít, amely tehát nyolc Zen 2 magot kínálhat majd. Ezek alapórajele meglehetősen alacsony, mindössze 1,6 GHz lehet, amit turbóval legfeljebb 3,2 GHz-ig lehet felemelni. Bár a frekvencia rendkívül szerény, már az előző generációknál sem a CPU számítási teljesítményén volt a hangsúly, a megjelenítési sebességet jellemzően a GPU limitálja. A Jaguar magok a PS4 Pro esetében is csak 2,13 GHz-en jártak, amelyhez képest a Zen 2 még 1,6 GHz-en is megváltást jelenthet majd, némi turbóval pedig könnyen elérhető lesz a korábban említett, 80+ százalékos előrelépés.

A processzormagoknál fontosabb a GPU, amelynek szerepét az előzetes információk alapján a Navi 10 Lite kódnevű egység tölti majd be. Ilyen GPU még nem került piacra, ezért egyelőre csak találgatni lehet, hogy pontosan mit kínál majd a grafikus processzor. A Radeonokkal közelmúltban megjelent Navi 10 összesen 2560 shadert tartalmaz, amit az RX 5700 videokártyához 2304 darabra korlátozott az AMD. A Lite jelölés alapján esélyes, hogy a konzolos chipnél még lejjebb megy a cég, valahova 2048 darab feldolgozó környékére. Ehhez azonban viszonylag magas, 1,8 GHz-es órajelet jósolnak, így a nyers számítási teljesítmény a már említett Radeon RX 5700 környékén lehet majd.

Az új Xbox a Flute kódnevű fejlesztésre épít, amely CPU terén egyezik a Gonzalóval, tehát a nyolc darab Zen 2-es mag az Xboxban is 1,6 GHz-es alapórajellel és 3,2 GHz-es turbóval működhet. Amennyiben a kiszivárogtatott információk hitelesek, a GPU is nagyon hasonló lehet, a forrás ugyanis a Microsoft gépébe is a Navi 10 Lite-ot ígéri, bár egyelőre órajel nélkül. A két chip állítólag már QS (Qualification Sample) státuszban van, ami a kvázi végleges verziót jelenti, innen jellemzően már nem eszközölnek számottevő változtatást a cégek.

Bár a memóriáról egyelőre nem esett szó, jó eséllyel mind az új PlayStation, mind pedig az új Xbox GDDR6 típusú chipekek alkalmaz majd. Egyelőre arról sincs információ, hogy marad-e a CPU és a GPU közötti megosztott memória, vagy esetleg külön, dedikált tárat kap a két rész. Végül bármelyik is valósuljon meg, kapacitás szempontjából legalább 12 gigabájtra lehet számítani a Sony korábbi információmorzsája alapján.

Hogy lesz ebből 8K?

Az előzetes információ alapján már viszonylag jól be lehet határolni a jövőre ígért gépek teljesítményét. A közelmúltban megjelent tesztek alapján a Radeon RX 5700 megfelelő tempót kínál 4K-hoz, a játékok egy részében még a 60 fps-re is képes a kártya, melynek teljesítménye jó referenciát nyújthat a 2020-as konzolokhoz. Ehhez képest a Microsoft 120 fps-ről 8K felbontásról beszélt június elején, amely egyre inkább utópisztikusan hangzik. A 120 fps Full HD felbontásban lehet reális cél, a 8K pedig legfeljebb nagyon lebutított grafika mellett működhet majd, tessék-lássék alapon.